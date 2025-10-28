A skót élvonalban vállalt munkát a futball egyik legnagyobb világjárója
Az 52 éves Lutz Pfannenstiel elsősorban arról nevezetes, hogy ő volt az első, aki a FIFA mind a hat konföderációjában (Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, CONCACAF-zóna, Óceánia) volt igazolt profi labdarúgó. A német U17-es válogatott kapus 19 évesen vágott neki a világnak, és 14 ország 25 klubjában futballozott.
Pályafutásáról korábban itt írtunk (akkori cikkünk után még egy-egy országgal és klubbal bővült a lista, a kapus a namíbiai Ramblers színeiben fejezte be futballistakarrierjét):
Egy kapus, 24 klub, 13 ország, 6 zóna: a futball legnagyobb világjárói
Pfannenstiel vezetőként kevésbé volt mozgékony: a Hoffenheimnél kilenc idényt töltött el a nemzetközi kapcsolatok irányítójaként és játékosmegfigyelőként, a Fortuna Düsseldorfnál két évig volt sportigazgató, majd a tengerentúli MLS-ben öt évig töltötte be ugyanezt a pozíciót a St. Louis Citynél, mígnem idén nyáron véglegesen megromlott a viszonya Olof Mellberg vezetőedzővel.
Az elmúlt idényben Skót Kupát nyerő, viszont a mostani évadban 15 tétmérkőzésen csupán háromszor nyerő Aberdeennél november 10-én áll munkába, és nagy reményeket fűznek hozzá.