A skót élvonalban vállalt munkát a futball egyik legnagyobb világjárója

Az 52 éves Lutz Pfannenstiel elsősorban arról nevezetes, hogy ő volt az első, aki a FIFA mind a hat konföderációjában (Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, CONCACAF-zóna, Óceánia) volt igazolt profi labdarúgó. A német U17-es válogatott kapus 19 évesen vágott neki a világnak, és 14 ország 25 klubjában futballozott.

Pályafutásáról korábban itt írtunk (akkori cikkünk után még egy-egy országgal és klubbal bővült a lista, a kapus a namíbiai Ramblers színeiben fejezte be futballistakarrierjét):