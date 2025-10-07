Kínlódik a Rangers, egyelőre nem tudni, ki lesz az edző a Ferencváros elleni Európa-liga-meccsen

Nemzeti Sportrádió

2025.10.07.
Még nem tudni, ki ül majd a Rangers kispadján nagyjából két hónap múlva, amikor a skót labdarúgócsapat a Ferencváros vendége lesz az Európa-ligában. A BBC négy jelöltet említ, akik átvehetik a hétvégén elbocsátott Russell Martin örökét a pocsékul rajtoló glasgow-i csapatnál.

A Rangers vasárnap 1–1-es döntetlent játszott az újonc Falkirk vendégeként, hét forduló után hét ponttal – csupán egy győzelmet és hat szerzett gólt elkönyvelve – a nyolcadik helyen áll a skót bajnokságban. Ehhez jött még a gyengécske európai szereplés (kiesés a BL-ből az FC Bruges ellen, vereség a Sturm és a Genk ellen az Európa-ligában), ilyen rajt után Russell Martin nem maradhatott a csapat menedzsere.

Miközben a helyi lapokban azt latolgatják, hogy a mindössze 123 napig szolgálatban lévő Russell a Rangers történetének legrosszabb menedzsere-e, természetesen az utódlás is téma.

A BBC négy lehetséges jelöltet említ: a csapat két korábbi játékosát, a nyár óta a szintén skót Heartsot irányító Derek McInnest és a kínai Shanghai Port vezetőedzőjeként dolgozó Kevin Muscatet (mindkettejük csapata élen áll bajnokságában), valamint két olyan szakembert, akinek jelenleg nincs klubja – Sean Dyche-t (aki az Evertonnál együtt dolgozott a Rangers jelenlegi fő átigazolási felelősével, Kevin Thelwell-lel) és a csapattal 2021-ben bajnoki címet nyerő Steven Gerrardot.

A Rangers tábora türelmetlen, és a düh nem csupán az utolsó meccs után a nézők elől rendőri kísérettel elmenekített Martinra zúdul, hanem a klub tulajdonrészének 51 százalékát nyáron megvásárló 49ers Enterprisesra is, leginkább Patrick Stewart vezérigazgatóra és a már említett Thelwell sportigazgatóra.

Andrew Cavenagh klubelnök és Paraag Marathe elnökhelyettes nyílt levélben kérte a szurkolók türelmét, vállalva a felelősséget Martin rossz döntésnek bizonyuló kinevezéséért.

„A szigorú és alapos utódkeresési folyamat már zajlik, a kellő sürgősséggel kezeljük – olvasható közleményükben. – Az érkezésünkkor megcélzott sikerek elérése sok időbe telik, és az eddigi teljesítményünk, eredményeink nem a kívánt irányba mutatnak. Tudjuk, hogy drukkereink elégedetlenek, mi is azok vagyunk. Nem jól kezeltük az ügyet, tudjuk, hogy a mi felelősségünk helyrehozni a dolgokat, és visszaterelni a csapatot a helyes útra.”

A válogatott szünet után, október 18-án a Dundee United lesz a Rangers első bajnoki ellenfele, öt nappal később a norvég Brann elleni El-meccs következik. Az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzést december 11-én játsszák le az Üllői úton.

A Rangers az előző idény közben is edzőt váltott: a 2023-ban kinevezett Philippe Clement-t februárban elbocsátották, helyette a klublegenda, Barry Ferguson vezette ideiglenes megbízással az ősi rivális Celtictől 17 ponttal lemaradó, ezüstéremmel záró csapatot a bajnokság végéig.

 

