Nemzeti Sportrádió

Skócia: tizenegy év után távozik a Rangers csapatkapitánya

2026.04.22. 16:54
Tavernier 11 év után klublegendaként hagyja el a Rangerst (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rangers skót foci James Tavernier
Közösségi oldalán jelentette be, hogy tizenegy év után távozik a Rangerstől a 34 éves jobbhátvéd, James Tavernier, aki több mint 560 mérkőzésen lépett pályára a glasgow-i alakulat mezében, s angol létére viselte az elmúlt években a csapatkapitányi karszalagot.

„Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom. A klub óriási részét tette ki az én és a családom életének az elmúlt több mint egy évtizedben. Rengeteg kaptam, kaptunk a klubtól az elmúlt tizenegy év során a pályán belül és azon kívül is, és amióta csak megérkeztem a csapathoz, igyekeztem minden lehetőségre álló erőfeszítést megtenni, hogy megfelelőképpen képviseljem. Részem lehetett abban a megtiszteltetésben, hogy 2018 óta viselhettem a csapatkapitányi karszalagot, amire mindig is nagyon büszke leszek, mert valami olyasmit jelentett nekem, amit szavakkal nem is tudok kifejezni. Az idénynek még nincs vége, arra fókuszálunk, hogy elhódítsuk a bajnoki címet. A hátralévő meccseken mindent ennek érdekében fogunk megtenni” – írta abban a bejelentésében James Tavernier, amelyben közölte, az idény végén távozik a klubtól.

Arról egyelőre nem számolt be Tavernier, hol folytatja pályafutását, de nem lenne meglepő, ha visszatérne a Newcastle Unitedhez, amelynél nevelkedett, és 2009 szeptemberében egy Ligakupa-meccsen bemutatkozott a felnőttek között, három évvel később pedig két meccsen a Premier League-ben is pályára lépett.

Tavernier 2015-ben a Wigantől érkezett az akkor még másodosztályban szereplő Rangershez, amellyel első évében feljutott az élvonalba, majd két bronzérem és két ezüstérem után 2021-ben bajnoki címet ünnepelhetett – akkor az idény legjobb játékosának is megválasztotta a játékos-szakszervezet. Tavernier 2018-ban, még Steven Gerrard edzői időszakában kapta meg a csapatkapitányi karszalagot. A Rangers színeiben összesen 562 tétmeccsen lépett pályára, ezeken jobbhátvéd létére 144 gólja mellé 148 gólpasszt is összegyűjtött – ami jobbhátvédtől egészen döbbenetes számadat, nem véletlen, hogy 2024 márciusa óta ő számít a „brit labdarúgás történetének leggólerősebb védőjének”. Ennek ellenére az angol válogatottban nemcsak nem szerepelt, még csak meghívót sem kapott a keretbe – még utánpótlásszinten sem. A Rangerstől viszont az idény végén valódi legendaként távozik Tavernier, akinél többször csupán öten szerepeltek a Rangers színeiben, ám az idény végéig az 563 pályára lépéssel ötödik helyen álló David Meiklejohnt alighanem meg fogja előzni.

Ennél is édesebb lenne számára a búcsú, ha ezt a bajnoki cím újbóli megszerzésével tehetné.

 

