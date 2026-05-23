Már van róla papír: nem volt jogos a Celticet a bajnoki cím közelébe repítő büntető

Mint lapunk is megírta, a Celtic egy vitatható kezezés miatt kapott büntetőt a Motherwell elleni mérkőzés legvégén a 37. fordulóban, Kelechi Iheanacho gólt rúgott belőle a 99. percben, a zöld-fehérek azzal 3–2-re nyertek, így az élen álló Hearts elleni záró bajnokijukat nem hárompontos, hanem csupán egypontos hátrányban várhatták. Végül 3–1-re megverték a nagy riválist, bajnokok lettek, ám ha az előző fordulóban marad a döntetlen, akkor ez a vereség még éppen belefért volna a Heartsnak…

A szövetség kulcspillanatokat vizsgáló munkacsoportja (Key Match Incident/KMI panel) az esetet vizsgálva arra jutott, hogy a játékot eredetileg továbbengedő John Beaton játékvezető helyesen járt el, ellenben Andrew Dallas VAR-játékvezető hibásan avatkozott közbe, és másodjára már Beaton is rosszul döntött, amikor a felvételt megnézve Sam Nicholsonnál (Motherwell) kezezést vélt felfedezni, és mégis tizenegyest ítélt. A KMI többségi határozatot hozott: a munkacsoport két tagja szerint rossz ítélet született, a harmadik helyeselte a játékvezető döntését.

May 13, 2026

A KMI állásfoglalása – amely nem óvási alap, a skót bajnokság végeredménye nem változik meg – azt is tartalmazza, hogy a szituáció különleges nehéz, 5-ös erősségű volt, azaz a hivatalos meghatározás szerint „minden játékvezető megszenvedett volna vele, olyan döntési helyzet, amelyben kifejezetten szükség van a technikai segítségre”. Más kérdés, hogy itt éppen az vitte félre a döntést…

Érdekesség, hogy a pénteken kiadott hivatalos összefoglalóban további 13 vitatott esetet tekintett át a KMI, és mindegyiknél egyhangúlag arra jutott, hogy a végső játékvezetői döntés helyes volt.