Curling olimpiai előselejtező: megvan a mieink első győzelme

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű magyar csapat a harmadik és ötödik endet is három ponttal nyerte meg, így a meccs felénél már 8–2-re vezetett, innen pedig nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A mérkőzés tíz helyett nyolc end után ért véget.

A mieink a litvánoktól és a csehektől elszenvedett szoros vereség után tudtak nyerni. A szombatig tartó tornán csütörtökön még Tajvan ellen lépnek jégre, pénteken Ausztrália és Németország következik. Az olimpiai előselejtező első három helyezettje teszi biztossá helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására.