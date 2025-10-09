Nemzeti Sportrádió

Curling olimpiai előselejtező: megvan a mieink első győzelme

2025.10.09. 14:28
Forrás: Facebook/Magyar Curling Szövetség
A Mexikó felett aratott 11–3-as sikerrel a harmadik fordulóban megszületett a magyar női curlingválogatott első győzelme a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtező-tornán.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű magyar csapat a harmadik és ötödik endet is három ponttal nyerte meg, így a meccs felénél már 8–2-re vezetett, innen pedig nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A mérkőzés tíz helyett nyolc end után ért véget.

A mieink a litvánoktól és a csehektől elszenvedett szoros vereség után tudtak nyerni. A szombatig tartó tornán csütörtökön még Tajvan ellen lépnek jégre, pénteken Ausztrália és Németország következik. Az olimpiai előselejtező első három helyezettje teszi biztossá helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására. 

 

