Curling olimpiai előselejtező: vereség a csehektől is

2025.10.08. 14:43
Fotó: Facebook/Magyar Curling Szövetség
Csehország 9–8-ra legyőzte a magyar női curlingválogatottat a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtező-torna szerdai játéknapján.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar csapat a második endet 4–0-ra nyerte, és jól gazdálkodott az előnyével, még a hetedik játékrész után is 7–5-re jobban állt, ám ekkor a csehek 3–0-val átvették a vezetést. A magyar válogatott kiegyenlített, majd a záró etapot 1–0-ra behúzták a csehek, és ezzel 9–8-ra megnyerték a a találkozót.

A magyar csapatnak így két forduló után két veresége van. A szombatig tartó tornán a a Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű magyar válogatott csütörtökön Mexikó és Tajvan ellen lép jégre, míg pénteken Ausztrália és Németország következik.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja a helyét a decemberi kanadai selejtezőn, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására.

 

 

