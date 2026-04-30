PSK: nem talált fogást a Genken a Puskás Akadémia

A Panathinaikosz és a Slavia Praha összecsapásával folytatódott a második napon, csütörtökön az U17-es korosztálynak kiírt rangos nemzetközi torna, a 18. Puskás–Suzuki-kupa Felcsúton. A csehek az első napon 3–2-re legyőzték a Budapest Honvédot, de ezúttal egyik akkori gólszerző, Ondrej Masek és Adam Procházka sem volt kezdő. A Panathinaikosz pedig 11 perc alatt lerendezte ezt a mérkőzést. Az 5. percben Alekszandrosz Vandirasz 14 méterről, jobbal mesterien csavart a bal alsó sarokba, a 11. percben pedig egy kezezés miatt járó tizenegyest Panajótisz Binjarisz lőtt be jobbal a kapu jobb oldalába, 2–0-ra nyertek a görögök.

Nagyot lépett a döntő felé a Real Madrid, amely a Puskás Akadémia után a Sportingot is 3–0-ra győzte le. Duplázott Pablo Martínez, aki előbb hat méterről csúsztatott fejjel a hosszú, bal sarokba, majd 17 méterről varrt be jobbal egy szabadrúgást a kapu jobb oldalába. A szabadrúgást megelőző szabálytalanságért Rodrigo Nogueira piros lapot kapott, és a létszámhátrányba került lisszaboniaknak ezután már nem volt esélye visszajönni a meccsbe, a 60+2. percben (a PSK-n kétszer 30 perces mérkőzéseket rendeznek) újabb gólt kaptak, a csereként beállt Izan Mesa egy lepattanó labdát vágott 11 méterről, jobbal a léc alá.

A belga Genk pedig a házigazda felcsútiak ellen mutatkozott be a tornán. A mérkőzés első fele helyzetek nélküli nagy mezőnycsatát hozott, csupán Yassine Labidi távoli lövését lehetett feljegyezni az ötödik percből. Egyenrangú felek küzdelmét hozta az első félidő, amelyet az utolsó percben azonban nagy belga gól zárt le. Jens De Groof a 16-os vonaláról tüzelt jobbal, elemi erővel a jobb alsó sarokba, a vetődő Almási Kristóf nem érhette el a labdát. A szünetben két cserével is igyekezett frissíteni csapatát Arany Dávid, ám nem javult fel az együttes játéka, a 40. percben pedig másodszor is betalált a Genk: Yari Vanderhallen 14 méterről, ballal lőtt, Almási Kristóf csak beleérni tudott a labdába, amely a kapu jobb oldalában kötött ki. Majd négy perccel a vége előtt egy sakk-mattra kijátszott helyzet végén két lépésről talált az üres kapuba a második gólját szerző Yari Vanderhallen. Az 59. percben szépíthetett volna a Puskás Akadémia, de Papp Marcell ballábas lapos lövése kevéssel a bal kapufa mellé ment.