Lengyelország: a korábbi fehérvári és újpesti szakember lett a Cracovia edzője

A Lengyelországban született svéd edző szerződése 2028 nyaráig szól, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

A klub közleménye beszámolt Grzelak eredményeiről, kiemelve, hogy Svédországban a Frejt a negyedik vonaltól a másodikig vezette, majd az AIK Solnából bajnokesélyes csapatot faragott. Székesfehérváron negyedik helyen végzett a csapattal, míg legutóbb Újpesten dolgozott, ahol 34 meccsen irányított.

A Cracovia öt fordulóval a bajnokság vége előtt a 13. helyen áll, de csak három, illetve négy ponttal megelőzve a kieső helyen álló Arka Gdynia, Widzew Lódz kettőst. Viszont felfelé is tekinthet a csapat, hiszen a nyolcadik helyezett Motor Lublin csak két ponttal előzi meg a krakkóiakat.

Grzelak Luka Elsnert váltotta a kispadon, a szlovén edzővel kilencszer nyert, tízszer döntetlent játszott és tízszer kikapott a Cracovia.