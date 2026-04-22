Lengyelország: a korábbi fehérvári és újpesti szakember lett a Cracovia edzője

2026.04.22. 06:55
null
Bartosz Grzelak (középen) Magyarországon a Fehérvárt és az Újpestet is irányította (Fotó: KS Cracovia)
Bartosz Grzelak Cracovia Ekstraklasa
A lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ekstraklasa) szereplő Cracovia a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Bartosz Grzelak lett a vezetőedző.

A Lengyelországban született svéd edző szerződése 2028 nyaráig szól, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

A klub közleménye beszámolt Grzelak eredményeiről, kiemelve, hogy Svédországban a Frejt a negyedik vonaltól a másodikig vezette, majd az AIK Solnából bajnokesélyes csapatot faragott. Székesfehérváron negyedik helyen végzett a csapattal, míg legutóbb Újpesten dolgozott, ahol 34 meccsen irányított.

A Cracovia öt fordulóval a bajnokság vége előtt a 13. helyen áll, de csak három, illetve négy ponttal megelőzve a kieső helyen álló Arka Gdynia, Widzew Lódz kettőst. Viszont felfelé is tekinthet a csapat, hiszen a nyolcadik helyezett Motor Lublin csak két ponttal előzi meg a krakkóiakat.

Grzelak Luka Elsnert váltotta a kispadon, a szlovén edzővel kilencszer nyert, tízszer döntetlent játszott és tízszer kikapott a Cracovia.

 

