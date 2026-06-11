Meglepő kérdést kapott mérkőzés közben Lionel Messi

A címvédő argentin válogatott 3–0-ra győzött Izland ellen a világbajnokságot megelőző utolsó felkészülési mérkőzésén. Az Auburnben rendezett találkozón Lionel Messi büntetőből volt eredményes, a lefújás után pedig hosszabban beszélgetett egyik régi ismerősével. Daníel Tristan Gudjohnsen ugyanis egykori csapattársa, Eidur Gudjohnsen legkisebb fia, így még kisgyerekként elég sokszor találkozott az argentin klasszissal. Az izlandiak korábbi legendás támadója és a nyolcszoros aranylabdás futballista 2006 és 2009 között együtt futballozott a Barcelonában, és 2009-ben mindketten részesei voltak a klubtörténelmi triplázásnak, vagyis a bajnoki cím, a Bajnokok Ligája és a Király-kupa megnyerésének. Lionel Messi a DSports Argentinának nyilatkozva elárulta, miről beszélgettek a találkozó után a 83. percben becserélt húszéves csatárral.

„Megkérdezte, tudom-e, ki ő. Fogalmam sem volt, meglepett a kérdés – mondta az Inter Miami 38 éves világklasszisa. – Utána persze elmondta, hogy ő Eidur Gudjohnsen fia, de nem emlékeztem rá. Azt tudom, hogy gyerekként többször eljött az édesapjával az edzéseinkre, de nem ismertem fel, mert akkor még nagyon kicsi volt.”

Lionel Messinek ez lesz a hatodik, bizonyára az utolsó világbajnoksága, az argentinok Ausztriával, Algériával és Jordániával szerepelnek egy csoportban.