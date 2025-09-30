Dán edzőt neveztek ki Molnár Rajmund csapatánál

A Pogon Szczeczin nem szerepel jól a lengyel bajnokságban, a 13. helyen áll, az eddigi tíz bajnokijából hatot elbukott.

A vezetőség szeptember közepén menesztette Robert Kolendowicz vezetőedzőt, a Lechia Gdansk és a Legia Warszawa ellen megbízott szakvezetőként Tomasz Grzegorczyk ült a kispadon.

A Pogon végül megtalálta a végleges szakvezetőt, kedd délelőtt bejelentette Thomas Thomasberg érkezését, aki aznap meg is tartja az első edzését.

Az 50 éves dán szakember legutóbb a Midtjyllandot irányította két és fél évig, ám augusztus végén a KuPS elleni Európa-liga-playoff után menesztették, pedig csapata bejutott az alapszakaszba.

Thomasberg először dolgozik külföldön, lengyel csapatában magyar játékosa is van: Molnár Rajmund.