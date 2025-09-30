Nemzeti Sportrádió

Dán edzőt neveztek ki Molnár Rajmund csapatánál

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 11:17
Thomas Thomasberg Lengyelországban kapott munkát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Thomas Thomasberg Molnár Rajmund Pogon Szczecin Ekstraklasa
A lengyel labdarúgó-bajnokságban szereplő Pogon Szczecin csapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy Thomas Thomasberg lett az új vezetőedző.

A Pogon Szczeczin nem szerepel jól a lengyel bajnokságban, a 13. helyen áll, az eddigi tíz bajnokijából hatot elbukott.

A vezetőség szeptember közepén menesztette Robert Kolendowicz vezetőedzőt, a Lechia Gdansk és a Legia Warszawa ellen megbízott szakvezetőként Tomasz Grzegorczyk ült a kispadon.

A Pogon végül megtalálta a végleges szakvezetőt, kedd délelőtt bejelentette Thomas Thomasberg érkezését, aki aznap meg is tartja az első edzését.

Az 50 éves dán szakember legutóbb a Midtjyllandot irányította két és fél évig, ám augusztus végén a KuPS elleni Európa-liga-playoff után menesztették, pedig csapata bejutott az alapszakaszba.

Thomasberg először dolgozik külföldön, lengyel csapatában magyar játékosa is van: Molnár Rajmund.

 

 

Thomas Thomasberg Molnár Rajmund Pogon Szczecin Ekstraklasa
Legfrissebb hírek

Baráth Péter góljával indult a felzárkózás, pontot mentett a Raków

Légiósok
2025.09.24. 21:00

A parádés gólt szerző Molnár Rajmund bekerült a forduló válogatottjába

Légiósok
2025.09.23. 12:34

Légióskörkép: három magyar gól a bajnokságokban, gólpassz a BL-ben

Légiósok
2025.09.22. 10:08

Molnár Ádin elárulta, mit üzent Molnár Rajmundnak az ollózós gólja után

Labdarúgó NB I
2025.09.22. 07:55

Molnár Rajmund: A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad

Légiósok
2025.09.21. 21:39

Molnár Rajmund először volt kezdő a Pogonban, ollózós góllal hálálta meg – videó

Légiósok
2025.09.21. 16:12

Menesztették Molnár Rajmund csapatának vezetőedzőjét

Légiósok
2025.09.18. 08:45

Molnár Rajmund csapattársa lett a világbajnok francia védő

Minden más foci
2025.09.17. 18:58
Ezek is érdekelhetik