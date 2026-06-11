Megdőlt a világcsúcs 110 méteres gátfutásban az amerikai egyetemi bajnokságon

Az Auburn Egyetem sprintere, Ja’Kobe Tharp hatalmas fölénnyel nyerte az elődöntőjét, és a célba érkezés után ő maga is alig hitt a szemének, amikor az eredményjelzőre nézett, és láta a 12.75 másodperces új világcsúcsot. Tharp eddigi egyéni csúcsa 13.01 másodperc volt. Az eddigi világrekordot 2012 óta Aries Merritt tartotta 12.80 másodperccel.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026