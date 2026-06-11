Nemzeti Sportrádió

Megdőlt a világcsúcs 110 méteres gátfutásban az amerikai egyetemi bajnokságon

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.06.11. 08:52
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Így örült a világcsúcsnak Ja’Kobe Tharp (Fotó: USATF)
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atlétika világcsúcs 110 méteres gátfutás
Az amerikai Ja’Kobe Tharp megdöntötte a 110 méteres gátfutás világcsúcsát a eugene-i egyetemi atlétikai bajnokságon: a 20 éves versenyző 12.75 másodperc alatt teljesítette a távot.

 

Az Auburn Egyetem sprintere, Ja’Kobe Tharp hatalmas fölénnyel nyerte az elődöntőjét, és a célba érkezés után ő maga is alig hitt a szemének, amikor az eredményjelzőre nézett, és láta a  12.75 másodperces új világcsúcsot. Tharp eddigi egyéni csúcsa 13.01 másodperc volt. Az eddigi világrekordot 2012 óta Aries Merritt tartotta 12.80 másodperccel.

 

atlétika világcsúcs 110 méteres gátfutás
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