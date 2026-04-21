Football Forum Hungary: A Bodö/Glimt titka a hosszú távú, stabil klubstratégia

„A Bodöt a Brighton és a Brentford teljesítménye inspirálta – mondta prezentációjában Lars Gundersen. – Kis klubok kevés pénzzel, de az adatok segítségével és a megfelelő struktúrával nagy versenyelőnyt alakítottak ki maguknak. Eleinte a helyi tehetségekkel építettük fel a csapatot. No, de mindössze kétszázezer ember él a környéken, anomália, hogy a Bajnokok Ligájában öt helyi játékosunk kezdett. Valójában az történt, hogy őket korábban értékesítettünk, mert eladást előtérbe helyező klub voltunk. Nem jött össze nekik az áttörés, és pályájuk csúcsán visszatértek. Megváltoztattuk a klubstratégiát, mert már az elit tehetségeket akarjuk megszerezni az északi országokból, alkalmazkodtunk a földrajzi helyzethez. A legfontosabb, hogy a csapat játékstílusa, a klub filozófiája hosszú távon stabil legyen, és ne az eredmény, hanem a csapat teljesítménye legyen meghatározó a kultúrában. A vezetőedző, Kjetil Knutsen kiváló munkát végez évek óta.”

A játékoskiválasztással, keretépítéssel kapcsolatban a norvég elemző azt mondta, jobb nem leigazolni egy játékost, aki tehetséges, de nem vagy biztos a csapatban betöltött szerepében, mint a nem megfelelő játékosra elvesztegetni több millió eurót. A Bodö győztes kultúrát valósított meg, már nem a helyi fiatalokra, hanem a tapasztaltabb északi játékosokra épít, akiket csak akkor enged el, ha óriási profittal értékesíthetők.

A klub azért tud ilyen hatékonyan dolgozni az adatokkal, mert jó, hosszú távon is ütőképes módszertant alakított ki. A feladatok jó kiosztása és a megfelelő kommunikáció szintén fontos szerepet játszik abban, hogy remekül épül fel a klub szakmai vezetése.