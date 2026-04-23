A Bodö/Glimt egyértelmű célja, hogy Észak-Európa legjobbja legyen – interjú a norvég csodacsapat háttéremberével

– Mi szél hozta a Football Forum Hungary konferenciára?

– Korábban két évig a Bodö/Glimt adat­elemzője voltam, s már két éve a Fokus nevű adatelemző cég vezérigazgatója vagyok, továbbra is szoros a kapcsolatom a klubbal, hiszen cégünk egyik fontos partnere – nyilatkozta lapunknak Lars Gundersen. – Diákként kezdtük el fejleszteni a szoftver technológiai hátterét, akkor még sok mindenre van ideje az embernek.

– Előadásában említette a Bodö/Glimt fő stratégiáját, mely szerint hosszú távon nem az eredmény, hanem a teljesítmény számít. A csapat már a BL-ben villog, eurómilliók forognak kockán egy-egy mérkőzésen. Ilyenkor nem változik a filozófia?

– Ha rosszul játszol az első félidőben, és a szünetben azt mondja az edző, „srácok, ezt próbáljuk megnyerni valahogy”, az tulajdonképpen semmit sem jelent, teljesen üres frázis. Arra kell figyelni, hogy a meghatározott stílust, a csapat alapjainak számító játékelemeket jobban csináljuk. Úgy látom, egyre népszerűbb ez az elgondolás, de még mindig túl sokan rúgják ki az edzőiket néhány gyenge eredmény miatt. A számok mögé kell nézni, hiszen ha az abban rejlő trend pozitív képet mutat, előbb-utóbb az eredmények is megjönnek, ehhez viszont türelemre van szükség. Ha a teljesítmény rossz, akkor kell változtatni.

– Prezentációjában az edző szerepét is kiemelte, a Bodö/Glimt esetében Kjetil Knutsenét. Mi történik, ha tehetősebb klubok elcsábítják őt?

– Kjetil Knutsen neve valószínűleg sok elit klub edzőjelöltjeinek listáján olvasható, s bár mindig elkötelezett volt a Bodőhöz, van forgatókönyvünk arra az esetre, ha a távozna. De még előbbre is lehet gondolni, például a futballról hasonlóan vélekedő, hasonló korú asszisztensedző kinevezésével. A játékospiacon is ezzel az előregondolkodással működik jól egy klub, hiszen mindig érezhető, ha egy játékosnál eljött az idő, hogy szintet lépjen, és legalább fél évvel korábban meg kell találni a helyettesét. Nyilván érdekes helyzet lesz, ha Knutsent máshova sodorja az élet, de nagy gond nem történik, ha sikerül olyan edzőt hozni, aki ugyanúgy gondolkodik a futballról, mint ő. Ideális esetben a legjobb elérhető trénert kell megszereznie egy klubnak, de hosszabb távon biztosabb, ha a klubfilozófiába beleillik az illető.

Szenzációsan szerepelt a Bajnokok Ligájában a Bodö/Glimt, amely a nyolcaddöntőbe jutásért a világhírű Intert ejtette ki két győzelemmel (Fotó: AFP)

– Hogy lehet évről évre vérfrissítést végrehajtani a játékoskereten úgy, hogy ezzel együtt a teljesítményt is szinten tartsa az adott klub?

– A Bodőnél is előfordult az elmúlt négy-öt évben, hogy mellényúltunk, talán többször is, mint szerettük volna, de a kockázatot vállalni kell. Nem lehetsz mindig biztos a döntésedben, mi is inkább azt mondtuk olykor egy-egy tehetségre, hogy inkább ne igazoljuk át, nehogy eurómilliókat veszítsünk rajta. Aztán válogatott lett máshol…

– A Bodőnél így is folyamatos a szintlépés, a bajnoki címek, az európai menetelések után van még feljebb?

– A klubvezetők nem dőltek hátra az első bajnoki cím után. Azt mondták, legyünk az északi régió legjobb csapata. Azt hiszem, ez a természetes ambíció továbbra is él, talán az FC Köbenhavnnal és a Midtjyllanddal együtt elértük ezt a státuszt. A következő lépés, hogy őket is lehagyjuk, ezenkívül pedig egy új, csodálatos stadion építése. A mostani nagyon kicsi, és az új sem lesz sokkal nagyobb, körülbelül tíz-tizenkétezer férőhelyes, de ötvenezren laknak a városban, így bőven elegendő.

– Mennyire fontos a pénz, amikor a Bodőhöz hasonló projektet akar építeni egy klub?

– Csak arra költsön, amivel előreléphet. Elsősorban továbbra is a játékosok és az edző a legfontosabb. A Bodö inkább megtartja magas fizetésért a játékosokat, és csak akkor engedi el őket, ha az elit ligákból igazán értékes ajánlat érkezik értük. Így előre is lépünk anyagilag, de a státuszunk és a sikereink is megmaradnak.

– Mennyire fontos egy feltörekvő klubnak a sokszor lesajnált Konferencialiga?

– Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen jót tett a bevezetése. Valahonnan el kell indulni, és ott stabil bevételre tehet szert egy kisebb klub. A játékosok vonzóbbá válnak az európai mérkőzések által, megnövekszik az átigazolási díjuk. A magyar futballnak is jót tenne, ha eljutnának oda a csapatai.