Nemzeti Sportrádió

Győzelem Azerbajdzsán ellen, a magyar női labdarúgó-válogatott feljutott a B-ligába a vb-selejtezőben

R. P.R. P.
2026.06.05. 17:53
null
Csányi Diána (Fotó: Micheller Szilvia)
Címkék
női vb-selejtező magyar női labdarúgó-válogatott Azerbajdzsán
A magyar női labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Azerbajdzsánt a Sumgayitban megrendezett vb-selejtezőben, ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió 3. csoportját, és feljut a B-ligába.

 

A magyar válogatottnak nem volt kicsi a tét a Sumgayitban megrendezett meccsen, mivel győzelemmel kivívhatta a feljutást a B-ligába, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül. A játéknap előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata 10 ponttal állt az élen a 9 pontos azeriek előtt. Az északmacedónok 3, és az andorraiak 1 ponttal már nem szólhattak bele az első hely sorsába. A 12. percben Csányi Diána megszerezte a vezetést. Bő 60 percig nem született újabb gól, ám a 74. percben Khanim Asadova egyenlített. De nem ez volt az utolsó találat… A 85. percben Nagy Vanessza is eredményes volt, és erre már nem érkezett válasz. A magyar válogatott 2–1-es győzelemmel feljutott a B-ligába!

A csoport jövő kedden zárul a mieink hazai pályán játszanak Andorrával.

A jövő évi brazíliai vb-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.

Az alapszakasz eredményei a jövő évi Nemzetek Ligája osztálybesorolását is meghatározzák: a B-liga négy és a C-liga hat csoportgyőztese eggyel feljebb lép, miközben az A- és a B-liga négy negyedikje, valamint utóbbi két rosszabban rangsorolt csoportharmadikja lejjebb sorolódik.

NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
5. FORDULÓ
Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (Asadova 74., ill. Csányi 12., Nagy V. 85.)
Az állás: 1. Magyarország 13 pont (már győztes), 2. Azerbajdzsán 9, 3. Észak-Macedónia 3, 4. Androrra 1

 

női vb-selejtező magyar női labdarúgó-válogatott Azerbajdzsán
Legfrissebb hírek

Keretet hirdetett az Azerbajdzsán és Andorra elleni mérkőzésekre Szarvas Alexandra

Magyar válogatott
2026.05.26. 16:16

Csiszár Henrietta: Különleges és felemelő érzés az Inter csapatkapitányának lenni

Olasz labdarúgás
2026.05.09. 07:27

Jó úton járunk, de szemléletváltás kell a fejlődéshez – Szarvas Alexandra látja, mire lenne szükség a magyar női futball felzárkóztatásához

Képes Sport
2026.05.03. 10:47

Történelmi bajnoki címet szerzett a korábbi DVTK-edző

Minden más foci
2026.04.30. 20:12

Hetet rúgott Észak-Macedóniának, továbbra is selejtezőcsoportja élén a magyar női labdarúgó-válogatott

Magyar válogatott
2026.04.18. 16:55

A magyar női labdarúgó-válogatott kiütötte Észak-Macedóniát vb-selejtezőn

Magyar válogatott
2026.04.14. 18:22

Szarvas Alexandra keretet hirdetett a női válogatott áprilisi vb-selejtezőire

Magyar válogatott
2026.03.31. 13:15

A magyar női labdarúgó-válogatott egy góllal legyőzte Azerbajdzsánt

Magyar válogatott
2026.03.07. 16:26
Ezek is érdekelhetik