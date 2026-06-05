Győzelem Azerbajdzsán ellen, a magyar női labdarúgó-válogatott feljutott a B-ligába a vb-selejtezőben

A magyar válogatottnak nem volt kicsi a tét a Sumgayitban megrendezett meccsen, mivel győzelemmel kivívhatta a feljutást a B-ligába, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül. A játéknap előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata 10 ponttal állt az élen a 9 pontos azeriek előtt. Az északmacedónok 3, és az andorraiak 1 ponttal már nem szólhattak bele az első hely sorsába. A 12. percben Csányi Diána megszerezte a vezetést. Bő 60 percig nem született újabb gól, ám a 74. percben Khanim Asadova egyenlített. De nem ez volt az utolsó találat… A 85. percben Nagy Vanessza is eredményes volt, és erre már nem érkezett válasz. A magyar válogatott 2–1-es győzelemmel feljutott a B-ligába!

A csoport jövő kedden zárul a mieink hazai pályán játszanak Andorrával.

A jövő évi brazíliai vb-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.

Az alapszakasz eredményei a jövő évi Nemzetek Ligája osztálybesorolását is meghatározzák: a B-liga négy és a C-liga hat csoportgyőztese eggyel feljebb lép, miközben az A- és a B-liga négy negyedikje, valamint utóbbi két rosszabban rangsorolt csoportharmadikja lejjebb sorolódik.

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (Asadova 74., ill. Csányi 12., Nagy V. 85.)

Az állás: 1. Magyarország 13 pont (már győztes), 2. Azerbajdzsán 9, 3. Észak-Macedónia 3, 4. Androrra 1