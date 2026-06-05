Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: Zverev bejutott a döntőbe, csupán egy lépésre van élete első GS-diadalától

K. Zs.K. Zs.
2026.06.05. 17:45
Alexander Zverev magabiztos adogatójátékára építve győzött (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jakub Mensík Roland Garros Alexander Zverev
Alexander Zverev négy játszmában (7:5, 6:2, 3:6, 6:3) legyőzte Jakub Mensíket a francia nemzetközi teniszbajnokság (Roland Garros) pénteki elődöntőjében, és életében másodszor finálét játszhat a párizsi salakpályás Grand Slam-tornán. Ellenfele a játék nélkül továbbjutó Flavio Cobolli lesz.

Egy órán keresztül dolgoztatták egymást a felek az első játszmában; a nyolcadik gémben Jakub Mensíknek három bréklabdája is volt, de Alexander Zverev mindhármat hárította, majd a 11. játékban érvényesítette a maga egyetlen bréklabdáját, ami elegendő előnyt jelentett a szett megnyeréséhez (7:5).

A második játszma jóval simább volt, a német kétszer is elvette 20 éves ellenfele adogatását – Zverev sok pontot csinált Mensík második szerváiból –, és semmire nyert adogatógémmel pontot tett a felvonás végére (6:2).

Az élete első Grand Slam-elődöntőjét játszó Mensík a harmadik játszma elején orvosi segítséget kért – a nyakát és a vállát fájlalta –, és a gyúrás jót tett: a cseh fiatal játéka látványosan feljavult, a hatodik játékban elvette ellenfele adogatását, és két magabiztos szervagémmel (azokban csupán egy labdamenetet elveszítve) hozta a szettet (3:6).

Az előzőekben Zverev alighanem már rápihent a negyedik játszmára: az első lehetséges alkalommal elvette Mensík adogatását, 3:0-ra elhúzott, és bár a maratoni hosszúságú negyedik gémben nem tudta pontra váltani bréklabdáit, remek adogatásaira építve (másodjára is ütve védhetetlent) megnyerte a szettet, egyben a mérkőzést (6:3).

Zverev egyszer már volt döntős a Roland Garroson (2024), de ugyanúgy kikapott, mint karrierje másik két GS-fináléjában: 2020-ban a US Openen és tavaly az Ausztrál nemzetközi bajnokságon. Másképp fogalmazva: vasárnap élete első Grand Slam-trófeájáért lép pályára.

Sokáig nem kellett várni, hogy megtudjuk, ki lesz az ellenfél: Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett, elmaradt a péntek estére kiírt olasz derbi, így a tizedik helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül jutott be a fináléba.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES
ELŐDÖNTŐ
Zverev (német, 2.)–Mensík (cseh, 26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Cobolli (olasz, 10.)–Arnaldi (olasz) – Arnaldi betegség miatt visszalépett

 

Jakub Mensík Roland Garros Alexander Zverev
Legfrissebb hírek

Nem lesz orosz házidöntő női egyesben, a selejtezős lengyel játékos jutott be a fináléba a Roland Garroson

Tenisz
Tegnap, 19:30

Simán megverte Kosztyukot, a 19 éves Andrejeva bejutott a Roland Garros döntőjébe

Tenisz
Tegnap, 16:41

Roland Garros: Stollárék legyőzői megvédték címüket vegyes párosban

Tenisz
Tegnap, 13:47

Berrettini megsérült, Arnaldi játszhat olasz házi elődöntőt a Roland Garroson

Tenisz
2026.06.03. 22:49

Cobolli legyőzte Auger-Aliassime-ot, biztosan lesz olasz férfi játékos a Roland Garros döntőjében

Tenisz
2026.06.03. 19:49

Arina Szabalenka: Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt

Tenisz
2026.06.03. 18:26

Újabb óriási meglepetés a Roland Garroson: Szabalenka szettelőnyről kikapott a negyeddöntőben

Tenisz
2026.06.03. 15:57

Bejutott az elődöntőbe a Roland Garros lengyel meglepetésembere

Tenisz
2026.06.03. 13:39
Ezek is érdekelhetik