Férfi röplabda-válogatottunk tisztesen helytállt a vb-negyedikkel szemben

A tavalyi világbajnokságon negyedik helyen végző Csehország volt a mieink első ellenfele az idei Európa-ligában, ami nem ígért túl sok jót a magyar csapat számára. A mieinknél bekerült a kezdőcsapatba a válogatottba négy év után visszatérő Pesti Marcell, aki a Fonyódi MEVZA-tornán a magyar csapat egyik legeredményesebb játékosát, Varga Pétert szorította ki – csakúgy, mint klubjában a MÁV Előrében.

A piros mezes vendégek azonnal magukhoz is ragadták a vezetést, de a mieink nem adták olcsón a bőrüket, és tapadni tudtak rájuk. 5:5-nél még egyenlő volt az állás, s tízhez érve is csak egy pont volt a különbség. Sajnos ezt követően sorozatban hatszor is eredményesek voltak a vendégek, hiába kérte ki mindkét idejét Nagy Péter. Beindult a cseh henger, amely a játszma hátralévő szakaszában mindössze három pontot engedélyezett a magyar csapatnak.

A második játszma aztán a csapatkapitány, Horváth Kristóf bombájával kezdődött, ezzel először vezettek a mieink. Ugyan nem sokáig, de a szett elején megint tartotta a lépést a gárda, sőt 6:5 után megint a magyaroknál volt az előny, majd 10:9-nél is. 12-ig maradt ez az állapot, akkor jött egy négyes cseh sorozat, s bár azért nem hagyták állva a mieinket – ezúttal sikerült 20 pont fölé jutni –, ez az előny elég volt nekik a 2:0-s vezetéshez.

A harmadik felvonás elején sem kezdtek rosszul a mieink: Mikuláss Koch Marcell másodikra áttett labdája után ászgyanúsan nyitott, de végül a challenge megakadályozta a mieink vezetését. Sajnos ezt követően aztán a csehek percei következtek, ugyan most sem alakult ki nagy különbség, a mieink csak tisztes távolból tudták követni riválisukat. Összességében a fiatal magyar válogatott helytállása tisztes volt, legeredményesebb játékosunk az első játszma végétől beálló, kecskeméti nevelésű Varga Péter lett 12 ponttal.

Szombaton a csehek Norvégiával meccselnek, míg vasárnap 17 órától a mieink csapnak össze az északiakkal.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

FÉRFIAK, 1. FORDULÓ

CSEHORSZÁG–MAGYARORSZÁG 3:0 (–12, –21, –17)

Kecskemét, 500 néző. V: Pop (román), Adler

CSEHORSZÁG: Trojanowicz 5, INDRA 12, BENDA 13, Klimes 7, Roman, VASINA 16. Csere: Monik (liberó), J. Svoboda, Sotola 4, Januch, Pastrnák. Szövetségi kapitány: Jirí Novák

MAGYARORSZÁG: Mikuláss Koch 2, HORVÁTH K. 9, Cziczlavicz 6, Pesti 2, Kecskeméti 3, Boldizsár 3. Csere: Kiss M. (liberó), Szalai 6, VARGA P. 12, Péter B. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 5:5, 8:6, 9:8, 16:9, 22:10, 24:11. 2. játszma: 0:1, 3:2, 5:6, 8:7, 9:10, 11:11, 16:12, 17:14, 21:15, 22:19, 24:19. 3. játszma: 1:0, 2:2, 6:3, 9:7, 12:8, 12:10, 18:11, 21:13, 24:16

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Az első szett közepén fegyelmezettlenek voltunk és rossz döntéseket hoztunk. Emellett voltak olyan technikai problémáink, amik nem az ellenfélen múltak. Ezekért kár volt, de összességében az ez egy előremutató erőfelmérő volt a vb-negyedik ellen.