A Ferrari kettőse maradt az élen: Hamilton a leggyorsabb a monacói pénteken

A Ferrari a várakozásoknak megfelelően jó formában kezdett Monte-Carlo szűk utcáin, már a nyitó edzés elejétől kezdve versenyzői diktálták a tempót, és végül Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben az első két helyen zárt, miközben a legközelebbi üldöző, Max Verstappen hátránya a fél másodpercet is meghaladta. Az első ötöst a szezonban eddig veretlen Mercedes párosa tette teljessé. Bár az „ezüstnyilak” duója helyezésben egymás mögött érkezett, Andrea Kimi Antonelli végig magabiztosabb volt a volán mögött, előnye pedig négy és fél tized volt George Russell előtt.

A McLaren a vártnál halványabban kezdett: Lando Norris hatodikként, Oscar Piastri nyolcadikként végzett. A kettős közé az Audival remeklő Nico Hülkenberg ékelődött be. Ilyen előzmények után a második szabadedzés előtt a legnagyobb kérdést az jelentette, hogy folytatódik-e a Ferrari erődemonstrációja, vagy a riválisok is felveszik vele a versenyt.

Noha a Ferrari továbbra is erős formát mutatott, már az első percekben úgy tűnt, hogy Verstappen, valamint a Mercedes is közelebb kerülhet hozzá a nyitányhoz képest. A legjobban Hamilton kezdett, mögötte a Red Bull hollandja érkezett, majd Leclerc és a két „ezüstnyíl” sorakozott a top 5-ben, amikor szűk negyedóra után a regnáló bajnok, Norris kénytelen volt félrehúzódni a pályán. Míg a britnek ezzel véget ért a pénteki program, Isack Hadjar megkezdte a munkát a nyitányon történt autótörését követően.

A McLaren leállása miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz után előkerült a lágy gumi, de ez nem hozott nagy változást az élen: Hamilton diktálta a tempót, és az 1:13.026-os köre elegendőnek is bizonyult, így az ő elsőségével zárult a második edzés. Mögé csapattársa, Leclerc jött fel 111 ezredre, míg a nyitányhoz hasonlóan most is Verstappen volt a legközelebbi üldöző. Igaz, jóval közelebb került, mint korábban, hiszen csak 57 ezred volt a hátránya a lassabb Ferrari mögött.

A Mercedes ezúttal is a negyedik-ötödik helyet szerezte meg, de versenyzői között fordult a kocka: Russell 124 ezredet adott Antonellinek. Az első ötös mögött nagy volt a szakadék: Hadjar lemaradása már az egy másodpercet is meghaladta. A francia mögött viszont szoros volt a helyzet: csak egy ezreddel előzte meg Piastrit, akit további hat ezredre követett a továbbra is szárnyaló Hülkenberg. Az Audi erejét jól mutatta, hogy a német pilótára felzárkózott márkatársa, Gabriel Bortoleto is, az első tízest pedig Oliver Bearman tette teljessé.

A második gyakorlás sem zajlott le piros zászlós megszakítás nélkül: pár perccel a vége előtt lángra kapott Sergio Pérez jobb első fékje, így a mexikói pilóta kénytelen volt félrehúzódni a Cadillackel.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

MONACÓI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.026 átlag: 164.505 km/ó 36 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.137 0.111 mp h. 36 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:13.194 0.168 35 4. George Russell brit Mercedes 1:13.405 0.379 35 5. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.529 0.503 35 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:14.087 1.061 24 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.088 1.062 31 8. Nico Hülkenberg német Audi 1:14.094 1.068 34 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.359 1.333 35 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.456 1.430 37 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:14.497 1.471 37 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.512 1.486 34 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:14.600 1.574 39 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:14.748 1.722 37 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:14.758 1.732 31 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:14.785 1.759 36 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.845 1.819 35 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:15.116 2.090 31 19. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.274 2.248 8 20. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.294 2.268 30 21. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:15.759 2.733 28 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.174 3.148 27