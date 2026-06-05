Nemzeti Sportrádió

A Ferrari kettőse maradt az élen: Hamilton a leggyorsabb a monacói pénteken

H. L.H. L.
2026.06.05. 18:05
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Hamilton zárt az élen a második edzésen a szűk utcai pályán (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Formula–1
A Ferrari megszerezte az első két helyet a Formula–1-es Monacói Nagydíj második szabadedzésén is, igaz, ezúttal Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A Scuderia kettőséhez ezúttal is Max Verstappen került a legközelebb, míg az első ötöst a két Mercedes egészítette ki. Lando Norris alatt megadta magát a McLaren.

A Ferrari a várakozásoknak megfelelően jó formában kezdett Monte-Carlo szűk utcáin, már a nyitó edzés elejétől kezdve versenyzői diktálták a tempót, és végül Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben az első két helyen zárt, miközben a legközelebbi üldöző, Max Verstappen hátránya a fél másodpercet is meghaladta. Az első ötöst a szezonban eddig veretlen Mercedes párosa tette teljessé. Bár az „ezüstnyilak” duója helyezésben egymás mögött érkezett, Andrea Kimi Antonelli végig magabiztosabb volt a volán mögött, előnye pedig négy és fél tized volt George Russell előtt.

A McLaren a vártnál halványabban kezdett: Lando Norris hatodikként, Oscar Piastri nyolcadikként végzett. A kettős közé az Audival remeklő Nico Hülkenberg ékelődött be. Ilyen előzmények után a második szabadedzés előtt a legnagyobb kérdést az jelentette, hogy folytatódik-e a Ferrari erődemonstrációja, vagy a riválisok is felveszik vele a versenyt.

Noha a Ferrari továbbra is erős formát mutatott, már az első percekben úgy tűnt, hogy Verstappen, valamint a Mercedes is közelebb kerülhet hozzá a nyitányhoz képest. A legjobban Hamilton kezdett, mögötte a Red Bull hollandja érkezett, majd Leclerc és a két „ezüstnyíl sorakozott a top 5-ben, amikor szűk negyedóra után a regnáló bajnok, Norris kénytelen volt félrehúzódni a pályán. Míg a britnek ezzel véget ért a pénteki program, Isack Hadjar megkezdte a munkát a nyitányon történt autótörését követően.

A McLaren leállása miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz után előkerült a lágy gumi, de ez nem hozott nagy változást az élen: Hamilton diktálta a tempót, és az 1:13.026-os köre elegendőnek is bizonyult, így az ő elsőségével zárult a második edzés. Mögé csapattársa, Leclerc jött fel 111 ezredre, míg a nyitányhoz hasonlóan most is Verstappen volt a legközelebbi üldöző. Igaz, jóval közelebb került, mint korábban, hiszen csak 57 ezred volt a hátránya a lassabb Ferrari mögött.

A Mercedes ezúttal is a negyedik-ötödik helyet szerezte meg, de versenyzői között fordult a kocka: Russell 124 ezredet adott Antonellinek. Az első ötös mögött nagy volt a szakadék: Hadjar lemaradása már az egy másodpercet is meghaladta. A francia mögött viszont szoros volt a helyzet: csak egy ezreddel előzte meg Piastrit, akit további hat ezredre követett a továbbra is szárnyaló Hülkenberg. Az Audi erejét jól mutatta, hogy a német pilótára felzárkózott márkatársa, Gabriel Bortoleto is, az első tízest pedig Oliver Bearman tette teljessé.

A második gyakorlás sem zajlott le piros zászlós megszakítás nélkül: pár perccel a vége előtt lángra kapott Sergio Pérez jobb első fékje, így a mexikói pilóta kénytelen volt félrehúzódni a Cadillackel.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

MONACÓI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari1:13.026átlag: 164.505 km/ó36 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.1370.111 mp h.36
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:13.1940.16835
4.George RussellbritMercedes1:13.4050.37935
5.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.5290.50335
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:14.0871.06124
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:14.0881.06231
8.Nico HülkenbergnémetAudi1:14.0941.06834
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.3591.33335
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:14.4561.43037
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:14.4971.47137
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.5121.48634
13.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:14.6001.57439
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:14.7481.72237
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:14.7581.73231
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:14.7851.75936
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.8451.81935
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:15.1162.09031
19.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:15.2742.2488
20.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:15.2942.26830
21.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:15.7592.73328
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.1743.14827

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Formula–1
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