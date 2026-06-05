A Ferrari kettőse maradt az élen: Hamilton a leggyorsabb a monacói pénteken
A Ferrari a várakozásoknak megfelelően jó formában kezdett Monte-Carlo szűk utcáin, már a nyitó edzés elejétől kezdve versenyzői diktálták a tempót, és végül Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben az első két helyen zárt, miközben a legközelebbi üldöző, Max Verstappen hátránya a fél másodpercet is meghaladta. Az első ötöst a szezonban eddig veretlen Mercedes párosa tette teljessé. Bár az „ezüstnyilak” duója helyezésben egymás mögött érkezett, Andrea Kimi Antonelli végig magabiztosabb volt a volán mögött, előnye pedig négy és fél tized volt George Russell előtt.
A McLaren a vártnál halványabban kezdett: Lando Norris hatodikként, Oscar Piastri nyolcadikként végzett. A kettős közé az Audival remeklő Nico Hülkenberg ékelődött be. Ilyen előzmények után a második szabadedzés előtt a legnagyobb kérdést az jelentette, hogy folytatódik-e a Ferrari erődemonstrációja, vagy a riválisok is felveszik vele a versenyt.
Noha a Ferrari továbbra is erős formát mutatott, már az első percekben úgy tűnt, hogy Verstappen, valamint a Mercedes is közelebb kerülhet hozzá a nyitányhoz képest. A legjobban Hamilton kezdett, mögötte a Red Bull hollandja érkezett, majd Leclerc és a két „ezüstnyíl” sorakozott a top 5-ben, amikor szűk negyedóra után a regnáló bajnok, Norris kénytelen volt félrehúzódni a pályán. Míg a britnek ezzel véget ért a pénteki program, Isack Hadjar megkezdte a munkát a nyitányon történt autótörését követően.
A McLaren leállása miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz után előkerült a lágy gumi, de ez nem hozott nagy változást az élen: Hamilton diktálta a tempót, és az 1:13.026-os köre elegendőnek is bizonyult, így az ő elsőségével zárult a második edzés. Mögé csapattársa, Leclerc jött fel 111 ezredre, míg a nyitányhoz hasonlóan most is Verstappen volt a legközelebbi üldöző. Igaz, jóval közelebb került, mint korábban, hiszen csak 57 ezred volt a hátránya a lassabb Ferrari mögött.
A Mercedes ezúttal is a negyedik-ötödik helyet szerezte meg, de versenyzői között fordult a kocka: Russell 124 ezredet adott Antonellinek. Az első ötös mögött nagy volt a szakadék: Hadjar lemaradása már az egy másodpercet is meghaladta. A francia mögött viszont szoros volt a helyzet: csak egy ezreddel előzte meg Piastrit, akit további hat ezredre követett a továbbra is szárnyaló Hülkenberg. Az Audi erejét jól mutatta, hogy a német pilótára felzárkózott márkatársa, Gabriel Bortoleto is, az első tízest pedig Oliver Bearman tette teljessé.
A második gyakorlás sem zajlott le piros zászlós megszakítás nélkül: pár perccel a vége előtt lángra kapott Sergio Pérez jobb első fékje, így a mexikói pilóta kénytelen volt félrehúzódni a Cadillackel.
Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
MONACÓI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:13.026
|átlag: 164.505 km/ó
|36 kör
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.137
|0.111 mp h.
|36
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:13.194
|0.168
|35
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:13.405
|0.379
|35
|5.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.529
|0.503
|35
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:14.087
|1.061
|24
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:14.088
|1.062
|31
|8.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:14.094
|1.068
|34
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:14.359
|1.333
|35
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:14.456
|1.430
|37
|11.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:14.497
|1.471
|37
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:14.512
|1.486
|34
|13.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:14.600
|1.574
|39
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:14.748
|1.722
|37
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:14.758
|1.732
|31
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:14.785
|1.759
|36
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.845
|1.819
|35
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:15.116
|2.090
|31
|19.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:15.274
|2.248
|8
|20.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:15.294
|2.268
|30
|21.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:15.759
|2.733
|28
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.174
|3.148
|27
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00