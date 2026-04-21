„A kluboknak együtt kell fejlődniük a szurkolókkal” – megnyitott az idei Football Forum Hungary

Ez a negyedik Football Forum Hungary (FFH), amit először rendeznek meg a Puskás Arénában, ennek természetesen az az oka, hogy idén itt lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője is. Az FFH mára már a régió legfontosabb futballipari találkozójává nőtte ki magát: a 2025-ös rendezvényen több mint 750 szakmabeli vett részt közel 60 országból, több mint nyolcvan előadót lehetett meghallgatni, továbbá több mint hatvan európai futballklub képviseltette magát az eseményen.

„Minden évben egyre nagyobb, egyre fontosabb. Egy konferencia, amelyen találkozik a nyugat és a kelet labdarúgásának világa, amelyen mindannyiunk közös nyelve a labdarúgás” – nyitotta meg kedden a Puskás Arénában a Football Forum Hungary idei fő programját Peter Hopwood, az esemény házigazdája.

„Egy, létszámában és jelentőségében folyamatosan növekvő eseményről beszélhetünk, amelyre mára már hetven országból érkeznek résztvevők, klubok képviselői és szakemberek a labdarúgáshoz köthető legkülönbözőbb területekről – mondta a megnyitón Csisztu Zsuzsa, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség alelnöke, a Nemzeti Sport főmunkatársa. – Ez az esemény egyszerre szól a futball üzleti oldaláról, a futballszakmáról és a labdarúgás hálózatáról. Lehetőséget nyújt a futballszakma képviselőinek a találkozásra, kapcsolatok építésére, és a labdarúgással kapcsolatos ismeretek gyarapítására, új nézőpontok megismerésére.”

A megnyitón a résztvevők egyperces néma felállással adóztak a román válogatott április 7-én, 80 évesen elhunyt szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu emléke előtt.

Az előadások sora a fő helyszínen klubfejlesztési modellek összehasonlításával folytatódott Csisztu Zsuzsa moderálása mellett a felvidéki Kassa sportigazgatója, Geri Ádám, a vajdasági Topolya sportigazgatója, Palágyi Szabolcs és a DVTK sportigazgatója, Vincze Richárd részvételével.

„A legfontosabb, hogy önmagunkkal legyünk tisztában, a saját lehetőségeinkkel, ahhoz rendeljük hozzá a céljainkat és az ahhoz vezető stratégiát – kezdte a beszélgetést Geri Ádám. – Ha sikeresek akarunk lenni és gazdaságilag fenntartható modellt akarunk kialakítani, akkor innen kell indulni. Akkor van egyensúlyban egy klub, amikor nemcsak az eredmények miatt jönnek a szurkolók, hanem azért, mert a mérkőzés egy társadalmai esemény, ezért három vereség után is kilátogatnak a drukkerek. A klubnak közösen kell fejlődnie a szurkolókkal.”

„A Topolyánál a nemzetközi szereplések után mi most érezzük azt a hullámvölgyet, ami a jó szereplések után sok klubnál elő szokott fordulni – mondta Palágyi Szabolcs. – Egy egész kicsi klubtól indulva lettünk nemzetközi szereplők. Ehhez Zsemberi János klubelnökkel közösen meg kellett határoznunk a magunk útját, aminek az alapját a 2018-tól kialakított akadémia adta, hogy a saját nevelésű játékosokra tudjunk építeni. Érdekes mód 2020-ban egy emlékezetes vereséggel tettük le a névjegyünket az európai porondon. Az FCSB elleni 6–6-os döntetlennel, ami után tizenegyesesekkel ugyan vereséget szenvedtünk, de ez a meccs egy olyan ismertséget adott nekünk, amire később tudtunk építeni, felhívtuk magunkra a figyelmet, hogy fel tudjuk venni a versenyt a nagy klubokkal is, később pedig már eredményeket, győzelmeket is sikerült felmutatnunk a nemzetközi porondon. Most pedig az a célunk, hogy vissza tudjunk majd kerülni a nemzetközi porondra.”

„Egyetértek azzal, hogy a sikert a kiszámíthatóság, az állandóság hozza meg, de nálunk az elmúlt időszakban a változás volt az állandó – vette át a szót Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. – Ezek a változások pedig oda vezettek, hogy az első csapatunk a hétvégén kiesett az első osztályból. A klub vízióját azonban ennek nem szabad befolyásolnia. Én egy hónapja dolgozom a jelenlegi pozíciómban, addig az akadémián tevékenykedtem és az akadémián is az alapok meghatározását tartottam fontosnak. Sokszor nem kommunikálunk őszintén a szurkolókkal, így csak szombattól szombatig látnak, de a sikeres kluboknál ez nem így működik. A folyamatokat kell nézni, amit egy klubnak fel kell építeni. Most megvan az a vízió, hogyan kell működnie a futballnak Diósgyőrben, mit szeretnénk felépíteni. Nálunk a pálya mellett van egy gyár, amiben negyvenezren dolgoztak a fénykorában. Ebből is következően mi egy dolgos, munkás csapat vagyunk, ezt a víziót kell képviselnünk a pályán. Ha tudjuk, milyen csapat vagyunk, tudjuk milyen edzőre, játékosokra van szükségünk, de mindennek az alapja a kiszámíthatóság és az állandóság. Ahhoz, hogy új útra lépjünk, hogy például régiós szakembereket tudjunk a klubhoz hozni, talán nem is baj, hogy kiestünk. Viszont le kell szögezni, hogy jelenleg legalább két NB II-es klubbal szemben lépéshátrányban vagyunk. Ezért reális célokat kell megfogalmazni a szurkolók felé.”

A beszélgető partnerek egyetértettek abban, hogy minden klubfejlesztés alapja annak meghatározása, mire épül, milyen közösségre, szurkolói bázisra, mi az alapvető célja, hova akar eljutni a klub és ehhez milyen anyagi és egyéb feltételek állnak a rendelkezésére.

A konferencia további programjában pódiumbeszélgetéseken vesznek hazai klubok vezetői, így az MTK, a Kisvárda, a Vasas, a Pécsi MFC és az Újpest FC részéről. Aztán szó lesz a különböző termekben többek között játékosmegfigyelésről, ügynöki modellekről, az afrikai futballról, a női labdarúgásról, stadionokról és a budapesti BL-döntőről, valamint a nyári világbajnokságról is.

A részletes program itt olvasható.