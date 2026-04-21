„Az utolsó pillanatos szabályozások a legrosszabbak” – Révész Attila a fiatalszabályról a Football Forum Hungaryn

Mivel az MTK mindig is a fiatal játékosok felépítésén dolgozott, különösebb megerőltetést nem jelentett egyik szabály betartása sem. Polyák Balázs szerint csak finomhangolásra volt szükség tavaly nyáron, és tulajdonképpen jobb versenyhelyzetbe kerültek a fővárosiak az új rendelkezésekkel. A problémát mindhárom megkérdezett az időzítésben látta, hiszen nagyon későn, a bajnokságok hetében véglegesítették a központi támogatás feltételeit. Az MTK-nak nagyobb piacot jelentett az utánpótlás, mert onnan az elit ligákba eurómilliókért értékesített eddig is.

„Rendkívüli volt ez az időszak, bele is fáradtunk – mondta Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója. – A fiatalszabályt nagyon közel a bajnokság kezdetéhez vezették be. Amikor egy fiatalnak kell végig a pályán lenni, még amikor gyengén is játszik, az nagyon nehéz a sportvezetőnek. Sokszor kellett sértődéseket kezelni, hiszen válogatott, vagy jóval magasabb fizetésű, egyszerűen jobb futballisták szorultak a kispadra. Az utolsó pillanatos szabályozások a legrosszabbak, viszont közép- és hosszútávú tervekre nagy szükség van, és arra, hogy fel lehessen készülni ezekre! A módszertani intézet sokkal inkább szakmai szempontok szerint hozta a rendelkezéseit, mint az MLSZ, a szövetségé átgondolatlan, hirtelen meghozott döntés volt. Nem véletlenül panaszkodik a Fradi edzője. Van egy szakmai igénye, elvárása, de változtatnia kell, ráadásul a legjobb játékosát, Tóth Alexet eladták. Ez persze jó dolog, és a szabálynak is köszönhető, de nehezebben felel meg utána ezeknek. Egyetlen szabályalkotó kell, de azt is meg kell fejteni, hogy az elmúlt 12 év valójában mit adott a magyar futballnak. Jelen helyzetben nehéz tervezni, jönnek a játékosok, alkalmazottak, hogy ugyen nem hagyom magukra őket... Óriási a bizonytalanság a lejáró szerződések tv-s és szponzori szerződések miatt, ebből is kitűnik, hogy nem az MLSZ pénzéből szabályoztak minket, hanem a miénkből. A külföldi fiatalokat is be kell hozni a rendszerbe, mert éhesebbek, motiváltabbak. Azért nem adtunk el korábban 6-700 ezer euróért fiatalokat, például Ilija Popovicsot a télen, mert a központi támogatások miatt nem érte meg, ez megváltozhat."

Nagy Miklós is megerősítette, hogy a két szabályalkotó diszharmóniája okozta a legfőbb nehézségeket: „az MLSZ miatt egy helyett két fiatalt kellett alkalmaznunk a másodosztályban, majd a Szalai Ádámmal zajlott megbeszélés után még nagyobb vállalásokat tettünk a fiatalperceket tekintve. Erős utánpótlásunk van, és mivel a saját irányunk is hasonló volt, nem okozott nehézséget az átállás, sőt, nem csak 2006-osokat, hanem fiatalabbakat is alkalmaztunk, amely a jövőre nézve előny.”

Nincs egyetértés az osztályozó megítélésében

A sportigazgatók pódiumbeszélgetésén Dragóner Attila rákérdezett kollégáinál, mit gondolnak az újonnan bevezetett NB I-es osztáyozóról. Polyák Balázs elfogultság nélkül is üdvözli a döntést, mert nem arányos a két kieső a 12 csapatos NB I-ből, s arra kell törekedni, hogy a legerősebb 12 csapat kerüljön az élvonalba. Az osztályozóval megkapja a lehetőséget egy másodosztályú is, de nem a versenyegyenlőség a cél, hanem, hogy a legjobb klubok szerepeljenek.

Révész Attila szerint a fiatalok beépítését könnyíti az osztályozó, mert nagyon nehéz bennmaradni is, és megfelelni a különböző ösztönzőknek, „megerőszakolva fiatalokat játszatva". Kiszámíthatóság komoly fegyvertény lenne. Nagy Miklós a valószínűsíthető Vasas-feljutás ellenére tartja, hogy nem igazságos az új rendszer, hiszen más a normatív támogatása az első és másodosztályú kluboknak. A politikai változások miatti várható csökkenő költségvetési támogatások a tiszta piaci működés felé terelik a futballt, akkor jó lenne az osztályozó, de még nem tartanak ott a klubok. Hozzátette, meg kell hajolni az MLSZ döntésének azért, mert a magyar futball érdekeit tartja szem előtt, és a magyar futballt elsősorban az élvonal csapatai emelhetik magasba.