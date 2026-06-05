Jégkorong-vb: a mieink Düsseldorfban játszanak jövőre

A magyar jégkorong-válogatott Düsseldorfban játssza jövő évi világbajnoki mérkőzéseit Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán csapatával.
A csoportbeosztás csütörtökön derült ki, míg pénteken eldőlt, hogy a házigazda németek Mannheimet választották hazai pályának, így a magyar érdekeltségű nyolcas Düsseldorfba került.
A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik.
A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.
Legfrissebb hírek
Finnország–Svájc döntőt rendeznek a jégkorong-vb-n
Jégkorong
2026.05.30. 22:34
Jégkorong-vb: Helsinki és Riga lesz a házigazda 2030-ban
Jégkorong
2026.05.29. 15:23
Jégkorong: Bartalis István túl van a műtéten
Jégkorong
2026.05.29. 14:30
Ezek is érdekelhetik