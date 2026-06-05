Jégkorong-vb: a mieink Düsseldorfban játszanak jövőre

A csoportbeosztás csütörtökön derült ki, míg pénteken eldőlt, hogy a házigazda németek Mannheimet választották hazai pályának, így a magyar érdekeltségű nyolcas Düsseldorfba került.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik.

A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.