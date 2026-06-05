Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: a mieink Düsseldorfban játszanak jövőre

2026.06.05. 19:31
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Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
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magyar jégkorong-válogatott Düsseldorf jégkorong-vb
A magyar jégkorong-válogatott Düsseldorfban játssza jövő évi világbajnoki mérkőzéseit Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán csapatával.

A csoportbeosztás csütörtökön derült ki, míg pénteken eldőlt, hogy a házigazda németek Mannheimet választották hazai pályának, így a magyar érdekeltségű nyolcas Düsseldorfba került.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik.

A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.

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A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) véglegesítette a jövő évi németországi férfi-világbajnokság csoportjait.

 

magyar jégkorong-válogatott Düsseldorf jégkorong-vb
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