ETO: a bajnoki címet megnyernék, Borbély Balázst megtartanák

„KI KELL ALAKÍTANI EGY FILOZÓFIÁT” – A SPORTIGAZGATÓI MUNKA ELMÉLETI HÁTTERE

A 46 éves belga Steven Vanharen azzal indította az előadását az idei Football Forum Hungaryn, hogy 16 éve dolgozik különböző szerepekben a labdarúgásban, volt több klubnál másodedző (2015–2016-ban például az MTK-nál), dolgozott erőnléti edzőként (Újpesten, 2012–2013-ban), akadémiai szakmai vezetőként, scout igazgatóként és most már két éve sportigazgató az ETO-nál. Sok országban vállalt munkát, Európában Belgium és Magyarország mellett Angliában, Franciaországban, Lengyelországban és Görögországban, de dolgozott az arab világban, Szaúd-Arábiában is. A különböző irányú tapasztalatoknak köszönhetően olyan sokrétű ismereteket szerzett, amiket sportigazgatóként együttesen tud hasznosítani.

„A sportigazgatói munka ott kezdődik, hogy a mindenkori tulajdonossal meghatározzuk, mit tekintünk sikernek, és mi adja a sikeresség alapját – fogalmazott Steven Vanharen keddi előadásában. – Ehhez ismerni kell az adott klub múltját, hogy korábban minek volt köszönhető a siker és tudni kell, hová akarunk eljutni, milyen erőforrások állnak rendelkezésre. Ezek mentén ki kell alakítani egy filozófiát és arra építve egy működési modellt, amit követünk a mindennapi munka során, ennek megfelelően keressük a játékosokat, választjuk ki a szakmai stábot, és nekem sportigazgatóként ennek a megvalósulását kell a lehető legjobban támogatnom a saját elképzeléseimmel, tapasztalataimmal. Nagyon fontos, hogy itt nem önmagában az első csapatról beszélünk, hanem a teljes edzői és akadémiai stábról, tulajdonképpen a klub minden dolgozójáról. A filozófiának minden szinten érvényesülnie kell, és ehhez mindenkinek a tudására, gondolataira szükségünk van. Már nem azt a világot éljük, amikor az aktuális vezetőedző irányít mindent. A klubon belül a tudásoknak össze kell adódniuk, ez egy összetett feladat, amihez egy közös futballnyelvre van szükség. Mindenkinek el kell magyarázni, hogy mi alatt mit értünk, és mi kell ahhoz, hogy közösen egyik szintről a másikra tudjunk lépni. Ebben kulcsfontosságú az egyértelmű, őszinte kommunikáció.”

Steven Vanharen (jobbra) a Football Hungaryn

Vanharen is azt hangsúlyozta, ami egyébként több előadásban is visszaköszönő téma volt az idei Football Forum Hungaryn, hogy a filozófiát az aktuális eredmények fölé kell helyezni a hosszú távú eredményesség érdekében. Sok klubnál éppen az állandóság hiánya okozza a problémát, hogy néhány rossz eredmény után rögtön az edzőváltásban keresik a megoldást.

„Amikor az ETO feljutott az NB I-be, öt nyeretlen meccsel kezdtünk, amiből négyet el is veszítettünk. Ilyen helyzetben máshol már felvetődik az edzőváltás lehetősége. Én azonban abban hiszek, hogy közösen vizsgáljuk meg, egyénekre lebontva, kinek mit kell tennie, akár a pályán belül, akár azon kívül azért, hogy a következő héten már nyerni tudjunk. Persze, az edzőnek, esetünkben Borbély Balázsnak kulcsszerepe van abban, hogy milyen kép alakul ki rólunk, hogyan jelenik meg a pályán, a játékunkban az elképzelt filozófia, hogyan építi be a fiatalokat, hogyan kommunikál a sajtóval és még folytathatjuk a sort. Ugyanakkor az elért eredményekben és a fejlődésben közös a felelősség.”

Győrben 24 év a játékosok átlag életkora és minden 25 év alatti játékos számára fejlődési tervet készítenek és rendszeresen egyéni foglalkozásokat tartanak, hogy taktikai, technikai, fizikai és kognitív képességekre fókuszálva tudják fejleszteni őket. Például annak érdekében, hogy mentálisan és fizikailag is kilencven percen keresztül elbírják azt a terhet, amilyet az előző fordulóban a Ferencváros elleni rangadó jelentett, amelyet a 82. percben szerzett góllal tudott megnyerni az ETO. Talán nem véletlen, hogy a bajnokságban a 76. és a 90. perc között a szerzett gólok számában harmadikak a győriek az NB I-ben, és nekik sikerült hátrányból a legtöbb pontot szerezniük (a legkevesebbszer, 12-szer játszottak hátrányban, de ebből a legtöbb, 16 pontot szerezték meg).

„A JÁTÉKOSOK IS MEGÉRTETTÉK, KÖZÖSEN TUDUNK FEJLŐDNI” – A SPORTIGAZGATÓI MUNKA A GYAKORLATBAN, GYŐRBEN

Steven Vanharennek a sportigazgatói munka elméleti oldaláról szóló előadása végén további, gyakorlati kérdéseket tettünk fel, érdeklődtünk például, hogy mennyire volt nehéz döntés nemet mondani a télen a kulcsjátékosokért érkező jobbnál-jobb ajánlatokra, és hogyan fogadták ezt a labdarúgók.

„Ahogy azt már elmondtam, őszinte kommunikációt folytatunk – reagált a Nemzeti Sport kérdésére az ETO sportigazgatója. – A játékosoknak is elmondtuk, ha szeretnénk előrelépni a tavalyi negyedik helyhez képest, akkor ezt csak közösen tudjuk megtenni, mindenkire szükségünk van. Viszont ha sikerült előrelépnünk, akkor még jobb ajánlatok jöhetnek, még magasabb szintről, tehát közös érdek a fejlődés. Ezt mindenki megértette, és ennek is köszönhető, hogy a bajnoki címért tudunk harcolni.”

Nagy kérdés persze, hogy mire számít a nyáron, hiszen információink szerint Olekszandr Piscsur átigazolásáról már megszületett az egyezség a Gironával, és több játékos, így például az algériai válogatott Nadir Benbuali és a hatszoros magyar válogatott Vitális Milán iránt is nagy az érdeklődés. Ide sorolhatjuk továbbá a válogatottban Szlovénia ellen győztes gólt szerző Schön Szabolcsot is, aki a Bolton kölcsönjátékosaként szerepel Győrben, de úgy tudjuk, az ETO-nál már döntés született arról, hogy a klub él az opciós lehetőségével és kivásárolja a szélsőt angliai szerződéséből.

„Minden játékos fejlődésére büszkék vagyunk. A válogatottba is berobbanó Vitális kimagasló teljesítményt nyújtott és Benbuali is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, de nagyon örülünk például Tóth Rajmund fejlődésének is, és hosszasan sorolhatnánk még a neveket. Hogy a nyáron hányan távoznak majd, most még nem tudom megmondani, az aktuális piaci helyzettől függ, de mi fel vagyunk készülve a távozók pótlására, megvannak a kiszemeltjeink arra az esetre is, ha mondjuk öt-hat játékos is váltana. Azt is el kell mondani, hogy Győrben az akadémia nagyon jó alapot ad a tervezéshez, összesen tizenhat olyan, az akadémiánkon nevelkedett magyar játékosunk van, akit az első csapatnál számításba tudunk venni” – mondta Vanharen, aki az egyes játékosok jövőjével kapcsolatban egyelőre nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

Ugyanakkor nemcsak a játékosok kelthetik fel a szakma érdeklődését, hanem Borbély Balázs vezetőedző is (akinek még a következő idényre is érvényes a győri megállapodása) – erről keretes írásunkban nyilatkozik a szakember menedzsere, Paunoch Péter.

„Nem tudok arról, hogy más klubok érdeklődnének az edzőnk iránt, persze nem lepne meg, de természetesen azt szeretnénk, hogy a jövőben is maradjon az ETO-nál” – fogalmazott a szakemberrel kapcsolatban a sportigazgató.

Végezetül a bajnoki cím lehetősége is szóba került.

„Alapvetően a célunk a nemzetközi szereplés elérése volt ebben az idényben, minden, ami efölött van, az már bónusz. A tulajdonosi kör elégedett lehet, mert a meghatározott stratégia mentén haladva sikerül olyan eredményeket elérni, melyekre a folytatásban is lehet építkezni. Önmagában, ha azt nézzük, hogy két évvel ezelőtt még az NB II-ben szerepelt a csapat, meglepetésnek számít, hogy most, három fordulóval az idény vége előtt vezetjük a tabellát. Viszont az elvégzett munkát látva számomra nem meglepő a mostani szereplésünk. Nem volt célunk ebben az idényben a bajnoki cím, de most olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy mindent meg fogunk tenni érte a hátralévő három meccsen.”