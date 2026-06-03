Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosár: vb-negyeddöntőben a mieink Varsóban

2026.06.05. 18:57
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Kiss Virág és Papp Klaudia (Fotó: Hunbasket)
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Kiss Virág 3x3-as kosár-vb Böröndy Vivien
A magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott nagy csatában legyőzte Lettországot pénteken a varsói világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyeddöntőbe.

A Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összeállítású csapat – amely a szingapúri selejtezőtornán vívta ki más felállásban a vb-szereplést áprilisban - kedden előbb kellemes meglepetésre 21-12-re verte az olimpiai második spanyolokat, majd 18–15-re kikapott a 2024-ben ötkarikás bronzérmes amerikaiakat. Csütörtökön aztán 21–18-ra kikapott a kétszeres vb-harmadik ausztráloktól, majd lehengerlő játékkal 17–6-ra verte a tavaly vb-második mongolokat, így a B-csoport harmadikjaként jutott tovább a rájátszásba.

Ott a C-csoportban második lettek vártak Jakab Máté szövetségi kapitány együttesére, akiknek eddigi legnagyobb eredményük a 2019-es debreceni Eb-n szerzett bronzérem volt. A két gárda a tavalyi világbajnokságon is összecsapott Ulánbátorban, akkor a baltiak 15–10-re verték a magyarokat.

A varsói Felvonulási téren (Plac Defilad) gyengén kezdett a nemzeti csapat, amely szűk négy perc elteltével, 0–5-nél talált be először a gyűrűbe. Ekkor azonban megrázták magukat Kissék, és egy elképesztő, 10–0-ás rohammal fordítottak. Már hat pontra is nőtt az előny, ekkor azonban ismét az ellenfél percei következtek, amely 15–15-nél utolérte a magyarokat. Az utolsó perc hallatlan izgalmakat hozott, Böröndy kosaraival 17–15-re módosult az állás, majd két másodperccel a vége előtt egy kétpontos kísérlet közben szabálytalankodtak a magyarok, Ketija Vihmane viszont csak az egyik büntetőjét tudta értékesíteni.

A válogatott szombaton 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze a negyeddöntőben.

KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
Play-in
Magyarország–Lettország 17–16
A magyar pontszerzők: Kiss 5, Papp 5, Lelik 4, Böröndy 3

 

Kiss Virág 3x3-as kosár-vb Böröndy Vivien
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