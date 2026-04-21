Ratatics Péter: Dárdai Pál nem az első ötlet volt, hanem az egyetlen – Football Forum Hungary

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke

„Két év alatt rendkívül sok tapasztalat és tanulság ért minket, amióta átvettük a klub irányítását. A Mol szempontjából a látványsportok támogatása mindig is része volt az üzleti modellnek. Megtapasztaltuk már azt is, milyen az, amikor egy futballklubot hosszú távon szponzorálunk. Amikor lehetőség volt arra, hogy átvegyük Magyarország legnagyobb múltjával rendelkező futballklubját, az Újpestet, nem is gondolkodtunk.”

„Három pillér van, amely alapján meg kellett újulnunk. Az első része az gazdasági, hiszen a futballklub is olyan, mint egy cég, amit vezetni kell, ezekben érezzük magunkat leginkább kompetensnek, így ezzel kellett kezdenünk. Mondjuk úgy, hogy a sürgősségire behozott beteg állapotát stabilizálni kellett, úgy gondolom, ezzel kész vagyunk. Ez volt az első fázis. A második az infrastruktúra rendbetétele. Apró dolgokról beszélek, mint öltöző, jéggép, edzőtermi berendezések. Ezt gyorsan meg tudtuk csinálni, hiszen ezekhez alapvetően pénz és beszerzés kell. Persze ha a stadionról beszélünk, lehet ezt még folytatni a jövőben. A harmadik pillér a szakmai munka.”

„Fontos megtalálni azt a sportigazgatót – mi legalábbis ilyet kerestünk – aki egy igazi szakmai vezető, aki az egész klubot egy új pályára tud állítani. Az elején, talán mondhatjuk így, hogy Dárdai Pál kérette magát. Nem titok, hogy már két éve is őt akartuk, de először azt mondta, majd ha megtapasztaltad, mibe léptetek, akkor gyere vissza. Igaza volt. Dárdai Pál nem az első ötlet volt a szakmai vezetés átvételére, hanem az egyetlen. Az első két pillért rendbe tettük, aztán visszafordultunk felé…” – mondta az elnök, majd át is adta a szót Dárdai Pálnak.

Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója

„Én itt nem pénzzel és gazdasági dolgokkal foglalkozom, hanem a futballal. Lehet azt mondani, hogy sportigazgató még nem voltam, de ha megnézzük, mit csinálok az Újpestnél, az nem sokban különbözik attól, mint amit a Herthánál csináltam. Ezt nem csak én csinálom, hanem együtt csináljuk. Mi már tíz éve ismerjük egymást, jóban vagyunk, őszinték tudunk lenni. Két éve tényleg azt mondtam, próbáljátok meg, aztán megnézzük. Nem sértődtek meg, megpróbálták, visszatértünk ide.”

„Hogyha mindenki dolgozik, csinálja a dolgát szenvedéllyel az edzőtől a pályamunkásig, akkor az elkezd látszani a játékon is. A toxikus dolgokat megpróbáltuk Újpestről kitenni. Nekem egy szerencsém van: hároméves korom óta az öltözőben ülök. Van tapasztalatom, ezt szeretném ide is átültetni. Hibáztam már sokat, de szeretek tanulni, fejlődni. Az Újpest vezetését azért vállaltam el, mert van jövőkép. Persze, ilyenkor mindig jön az, hogy mennyire jól megfizetnek. Igen, nagyon jól megfizetnek, de háromszor többet is ajánlottak máshol, mégis itt vagyok. Azt is megkapom, idehozom a barátaimat. Igen, mert ők dolgoznak, rengeteget.”

„Próbálunk egy olyan klubmodellt felépíteni, ami szépen lassan fejlődik. Megmondtam, a cél az, hogy idén ne essünk ki, ez sikerült. Jövőre szeretnénk a harmadik és az ötödik hely között végezni, közben idővel kész lesz az új stadion, ahová sikereket akarunk szállítani. Akik itt dolgoztak és éltek Újpesten, hagyták ide jutni ezt a klubot. Amikor megérkeztem, nem éreztem a szenvedélyt, pedig ezt csak így lehet…” – fejtette ki a célokat Dárdai Pál.

Az előadás további részében Dárdai beszélt az Újpest FC idei fejlődéséről, megemlítette a múlt pénteki, Nyíregyháza elleni 7–2-es győzelmet is, de hosszasan elemezte az utánpótlás helyzetét, amin szeretne javítani a következő időszakban. Azt is elárulta, már tíz éve, amikor a Mol a DAC-hoz akarta hívni, már akkor mondta, hogy majd ha megveszik az Újpestet, oda szívesen megy. Így is lett.

Ratatics Péter arról beszélt továbbá, hogy az új stadion a jelenlegi tervek szerint a 2027–2028-as évad kezdetére készen áll majd, a közeli céljaik között pedig az szerepel, hogy megerősítsék a keretet az új idényre.