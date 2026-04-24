A Marca is beszámolt a budapesti ESM-közgyűlésről és az NS sikeréről

Mint arról hírt adtunk, kedden a következő Bajnokok Ligája-döntő helyszínén, a Puskás Arénában rendezett Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében tartotta meg közgyűlését a legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat tömörítő European Sport Media (ESM), s a szervezet elnökének lapunk főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt választották meg.

Az eseményen a Nemzeti Sport mellett képviseltette magát az olasz La Gazzetta dello Sport, a portugál A Bola, a német Kicker, az angol World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine és a spanyol Marca, s határozatot hoztak a szervezet újjászervezéséről, valamint szóba került a női Aranycipő díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése éppen úgy, mint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése.

A rendezvénynek az A Bola és a Marca is külön cikket szentelt, utóbbit Juan Ignacio García-Ochoa igazgató-helyettes képviselte.

A portugál lap a női Aranycipő díj megalapításával kapcsolatban kiemelte, hogy a kezdeményezés nagy lépés lenne a női labdarúgás népszerűsítése érdekében, jelentősen növelné annak elismertségét.

A Marca cikkét jegyző Juan Ignacio García-Ochoa szerint a Football Forum Hungary hatalmas siker volt, amely összehozta a futballszakma vezető személyiségeit. García-Ochoa beszámolt a tartalmas programokról, kiállításokról és kerekasztal-beszélgetésekről is. „A konferencia tisztán a labdarúgásról szólt, áttekintették a futballvilág jelenlegi helyzetét, a játékospiacot, az ügynökök feladatait, és arról is szó esett, hogy a mesterséges intelligencia milyen kihívások elé állítja a sportigazgatókat” – fogalmazott a szerző.