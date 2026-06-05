Csinger Márk kezdőként mutatkozik be a válogatottban – így kezdünk a finnek ellen
Marco Rossi szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát a magyar labdarúgó-válogatott Finnország elleni felkészülési mérkőzésére.
Az NB I-ben bajnok ETO FC meghatározó játékosa, Csinger Márk kezdőként mutatkozik be a válogatottban, Szappanos Péter kapus pedig kezdőként búcsúzik a nemzeti csapattól.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: A. Culina (horvát)
Magyarország: Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Vitális, Schäfer – Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B.
A kispadon: Tóth B. (k), Pécsi (k), Yaakobishvili Á. (k), Baráth, Gruber, Kovács B., Lukács D., Markgráf, Nagy Zs., Redzic, Styles, Szendrei, Szűcs K., Szűcs T., Tóth R.
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