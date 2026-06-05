Márton Viviana megnyerte a római tekvandó Grand Prix-t

A hazai szövetség beszámolója szerint a nem egész egy hónappal ezelőtt Európa-bajnok magyar klasszis minden mérkőzését menetvesztés nélkül nyerte meg a viadalon, ahova mindig a világranglista legjobb 32 helyezettje kap meghívást. A fináléban „megismétlődött” a párizsi ötkarikás játékok párosítása, Márton a szerb Alekszandra Perisicset győzte le.

Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca az 57 kilogrammosok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott.