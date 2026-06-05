Nemzeti Sportrádió

Márton Viviana megnyerte a római tekvandó Grand Prix-t

2026.06.05. 19:59
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Márton Viviana (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)
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tekvandó Patakfalvy Luca Márton Viviana
Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tekvandósok 67 kilogrammos súlycsoportjában a római Grand Prix-verseny.

A hazai szövetség beszámolója szerint a nem egész egy hónappal ezelőtt Európa-bajnok magyar klasszis minden mérkőzését menetvesztés nélkül nyerte meg a viadalon, ahova mindig a világranglista legjobb 32 helyezettje kap meghívást. A fináléban „megismétlődött” a párizsi ötkarikás játékok párosítása, Márton a szerb Alekszandra Perisicset győzte le.

Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca az 57 kilogrammosok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott.

 

tekvandó Patakfalvy Luca Márton Viviana
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