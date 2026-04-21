Football Forum Hungary: „25 éve harsogják az újságok, hogy a magas bérek miatt a klubok csődbe mennek, de ez nem lett igaz”

Szasa Rjazancev, az angol Premier League-ben szereplő Burnley FC pénzügyi vezetője bevezetőjében elmondta, hogy a futballban a klubok manapság minden korábbinál többet fizetnek az átigazolásokért, emiatt pedig egyre nehezebb nyereségesnek lenniük. Egyre nagyobb mértékben van szükség tőkeinjekcióra a talpon maradáshoz, de a múltban sok befektetőnek csalódást okozott az, hogy gyors profitot remélt.

„A gyors megtérülés nem jellemző erre az iparágra, akik ebben bíztak és bíznak, nagyot kell csalódniuk – fejtegette Rjazancev. – Korábban a Manchester City pénzügyi modellje sem volt megfelelő, mostanra persze ez már nem mondható el róluk. Az az optimális, ha nem rövid távú profit motivál egy szponzort. A mi klubunk még mindig építkezési fázisban van, s aki be akar hozzánk fektetni, annak öt-tíz éves távlatban kell gondolkodnia, ha megtérülést akar látni.”

A szurkolók szerepéről hozzátette, hogy sok drukker nem érti náluk, hogy miért emelték meg tíz százalékkal a jegyárakat a mérkőzésekre, azonban akik ezt kérdezik, azok nem tudják, hogy jelenleg ez a pluszösszeg a veszteség csökkentésére megy el.

Damian Pedrosa, a magyar élvonalban szereplő Zalaegerszegi TE argentin ügyvezető elnöke hozzátette, hogy az utóbbi időszak külföldi befektetéseinek megközelítőleg a fele nem topligás csapatokba történik (ők is így tettek tavaly nyáron a ZTE-nél). Természetes, hogy a befektetésén mindenki profitot akar elérni, de aggályokat ébreszt, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ha „csak” szeretik a futballt, az elegendő a haszon megszerzéséhez.

„Sokan próbálnak belépni a futballba azért, mert életük szerelme egy csapat, persze a szenvedélyen túl profitot is keresnek, de ez kevés; felelősséget is kell vállalni a befektetésekért! – fejtegette. – Az viszont tény, hogy a kisebb bajnokságokban hiányoznak a stratégiák – ha világos szabályrendszer lenne a befektetések terén, az mindenki számára kedvező lenne.”

A székesfehérvári születésű orosz üzletember, Roman Dubov jelenleg a ciprusi Pafosz elnöke. Cipruson az általa fémjelzett nemzetközi befektetői csoport volt az első, amely felvállalta egy klub szponzorálását. A most futó idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt klubnál elsőként az akadémiára, illetve az infrastruktúrára fordítottak sok pénzt, majd azt tűzték ki célul, hogy a csapatot a nemzetközi porondra vezessék, ami sikerült is.

„Többen elkezdték követni minket Cipruson, mert látták, hogy jók a hosszú távú pénzügyi döntéseink – mondta. – Ezek meghozatala állandóan fegyelmet és adatalapú irányítást követel, de elengedhetetlen, hogy a gyorsan változó futballvilághoz pénzügyi téren is folyamatosan alkalmazkodjunk.”

A moderátor végül azt a kérdést tette fel, hogy a 2026-os esztendő hogyan fog kinézni a futballban a befektetések terén? Roman Dubov szerint a labdarúgás továbbra is fényes jövő előtt áll, a nemzetközi tőkebefektetés és a jegyeladások tekintetében is jó év lesz az idei. És a klubok nem fognak csődbe menni a magas bérek miatt.

„Tudjuk, hogy a játékosok fizetése egyre magasabb, és bár az újságok idestova huszonöt éve azt harsogják, hogy a magas bérek miatt a klubok egyre nagyobb mértékben fognak csődbe menni, ez nem lett igaz. És úgy vélem, hogy a jövőben sem lesz igaz…”

A Zalaegerszeg elöljárója, Damian Pedrosa végül hozzátette, hogy idén nyáron nagyon érdekes lesz a világbajnokság, amelyen például Kanada és sok más, nagy tornán régen látott ország csapata vehet részt. A technikai újdonságoknak köszönhetően új módokon lehet élvezni a labdarúgást, s ez is tovább növeli a népszerűségét.