Nemzeti Sportrádió

A világ két legjobb formában lévő kapusa kispadon marad? – íme, a spanyol válogatott várható vb-kezdőcsapata

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.05. 18:10
Unai Simón (balra) kezdhet, miközben Joan García és David Raya is végig padozik? (Fotó: Getty Images)
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NS-sorozat vb 2026 foci vb 2026 kezdőcsapat Spanyolország
A Nemzeti Sport amerikai labdarúgó-világbajnokságot felvezető videósorozatának harmadik részében Spanyolország került sorra. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot!

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország),  14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (Barcelona), 7 Ferran Torres (Barcelona), 19 Lamine Yamal (Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

 

NS-sorozat vb 2026 foci vb 2026 kezdőcsapat Spanyolország
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