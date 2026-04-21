Balogh Tamás: A világ bármelyik ligájában találhatsz új csillagokat, mert a jó játékos egyszerűen jó játékos – Football Forum Hungary

Mitől sikeresebbek a nyugat-európai bajnokságon, mint a keletiek? Mik a legfontosabb különbségek a klubok működésében? Pontosan mire figyel egy-egy játékosmegfigyelő 2026-ban, amikor már messze nem elég a szemteszt, rengeteg adattal lehet dolgozni, a felhasználásuk módja azonban merőben különbözik?! Nos, ezekre a kérdésekre kaphattunk választ a scouthálózatok előadásán a 2026-os Football Forum Hungaryn, ebben pedig három kiváló szakember volt a nézőközönség segítségére.

Balogh Tamás, a Brentford FC kelet-közép-európai régióért felelős vezető játékosmegfigyelője

„Tíz évet töltöttem el a Videotonnal, azóta a Brentfordnál dolgozom, a legmagasabb szinten, ugyanakkor elmondhatom, nálunk van a legcsaládiasabb környezet a teljes Premier League-ben. Jól szereplő, stabil, erős élvonalbeli klubbá váltunk elmúlt években, miközben mindenki teszi, ami a dolga” – kezdte, majd rátért az emlegetett Kelet-Nyugat-különbségekre és a csapat játékoskiválasztási módszereire.

„Nagy különbség pár kelet-európai csapathoz képest, hogy nálunk klubkultúra része a felelősségvállalás. Én nem szólok bele, hogyan kezeljük az adatokat és nem szólok bele, miképp végezzük el a pontrúgásokat, mert egyik sem az én feladatom, a kiválasztás viszont az. A feladatunk, hogy megtaláljuk a megfelelő játékosokat a klubigény alapján. A Brentford nagyon nagy hangsúlyt helyez az adatok helyes felhasználására. Persze, sok másik klub is így tesz, ugyanazokból a lehetőségekből dolgozunk, mégis, nem mindegy, ki hová helyezi a hangsúlyt.”

„Nagyon fontos, hogy a világ bármelyik ligájában találhatsz tehetségeket, mert a jó játékos egyszerűen jó játékos. Rengeteg ligát követünk, keressük a legjobbakat, de nem csak azokat, akiket már a következő átigazolási időszakban segíthetnek minket, hanem akik a jövőt képezhetik, hosszú távon. Szeretnénk olyan játékosokat, olyan edzőket, olyan játékosmegfigyelőket, magyarán olyan embereket a klubnál, akik ugyanazon logika mentén gondolkodnak, ugyanazt gondolják a célokról. A legfontosabb kérdés számunkra, hogyan tudjuk a potenciált teljesítményre váltani.”

Szőke Péter, OH Leuven, vezető játékosmegfigyelő

„A mieink nem topligás klub, de hatalmas ambíciói vannak! Sportigazgatója Csepregi György, a kiválasztási részlegen pedig hatan dolgozunk, és nagyon fontos, hogy adatokkal alátámasztott munkát végzünk” – kezdte.

„Kis klub vagyunk Belgiumban, tehát a piacon okosnak kell lennünk. Úgy kell pozicionálnunk magunkat, hogy lássuk a jövőt is. Mindig próbáljuk megtalálni azokat a profilokat, akik a klubstruktúrába megfelelően beleillenek. Ez a kulcs.”

„Szétszedjük a régiókat, így járunk el, az enyém Közép-Európa. Minden pozíció esetében azokat a játékosokat keressük, akikről úgy gondoljuk, a mi rendszerünkben megállják a helyüket, s ezt az adatok is alátámasztják. Hiába kiváló játékos valaki, vagy jó lehetőség megszerezni, ha nem illik a klubmodellünkben. Persze így sincs könnyű dolgunk, az összes kiszemelt esetében újra és újra csekkolnunk kell mindent. Fontos, hogy szemmel válasszunk, majd adatokkal támasszuk alá, miért az adott játékos a lehető legjobb választás. A belga egy nagyon dinamikus liga, amelyben rengeteg az átmenet, ráadásul azt is tudnunk kell, mi milyen stílust akarunk képviselni. Ha ezekkel nem vagy tisztában, hogy milyen játékosokra van szükséged, akkor nem találod meg a megfelelő embereket.”

Daniel Sandu, a Toulouse vezető játékosmegfigyelője

„Személy szerint márciusban kezdtem a Toulouse-nál, ami mondanom sem kell, hatalmas megtiszteltetés számomra. Remek szakmai munka folyik a csapatnál, amely minden évben előre lép egyet, idén például Francia Kupa-elődöntőbe jutott, miközben az akadémia fantasztikus” – kezdte a román szakember, aki korábban a bukaresti Rapidnál dolgozott, így pontosan tudja, mi a különbség a keleti és a nyugati kiválasztási módszerek között.

„Hogyha a klubokat nézzük, nagy különbség, hogyan kezdenek el egymással tárgyalni a felek. Nyugaton a klubok egyből tudják, mit akarnak, mennyit hajlandóak fizetni az egyes játékosért, Keleten ez bonyolultabb” – mondta, majd rátért arra, ő speciálisan milyen futballistákat keres – „Az intenzitás a mai futballban nagyon fontos, mi fizikális játékosokkal dolgozunk, de bírniuk kell a futásmennyiséget is. Ha már itt tartunk, a keleti és a nyugati bajnokságok között szerintem pont ez a legnagyobb különbség, az intenzitás. Teljesen más egyik, vagy másik oldalon.”

„A munkánk sokkal összetettebb, mint tíz évvel ezelőtt. Természetes, hogy ebben az adatok hatalmas szerepet játszanak. Már azt is sokkal jobban látjuk előre, ki mennyire bírja majd a terhelést, ez pedig rengeteget segít.”