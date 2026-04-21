Dárdai Pál: Először szépen szólok, utána hangosan figyelmeztetek, aztán „lapát” – VIDEÓK
A Football Forum Hungary 2026 egyik előadásán Hajdú B. István moderálásában a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC elnöke, Ratatics Péter és a klub sportigazgatója, Dárdai Pál az elmúlt időszakról, a jövőbeni célokról és a fejlődésről beszélgetett.
Dárdai Pál sportigazgatót többek között arról kérdezte Hajdú B. István, hogy a következő években lesz-e Újpesten Dárdai nevű játékos:
A sportigazgató saját edzői hitvallására is kitért az előadás közben: „Először szépen szólok, utána hangosan figyelmeztetek, aztán „lapát”. Nincs értelme könyörögni, nincs értelme olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek toxinok, ezeket megpróbáltuk Újpestről kitenni, és ugyanígy lesz az utánpótlásban is. Nem akarok károkat okozni, nyerni szeretek.”
Ratatics Péter klubelnök a kormányváltásról és az új stadionról is szót ejtett:
Ratatics Péter: Dárdai Pál nem az első ötlet volt, hanem az egyetlen – Football Forum Hungary
Dárdai Pál: Nekem egy szerencsém van, hároméves korom óta az öltözőben ülök. Az Újpest vezetését azért vállaltam el, mert van jövőkép.
Ezek is érdekelhetik