Dárdai Pál: Először szépen szólok, utána hangosan figyelmeztetek, aztán „lapát” – VIDEÓK

2026.04.21. 12:41
Balról jobbra: Ratatics Péter, Dárdai Pál és Hajdú B. I István (Fotó: Török Attila)
Újpest Ratatics Péter NB I Dárdai Pál Újpest FC Football Forum Hungary
A Football Forum Hungary 2026 egyik előadásán Hajdú B. István moderálásában a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC elnöke, Ratatics Péter és a klub sportigazgatója, Dárdai Pál az elmúlt időszakról, a jövőbeni célokról és a fejlődésről beszélgetett.

Dárdai Pál sportigazgatót többek között arról kérdezte Hajdú B. István, hogy a következő években lesz-e Újpesten Dárdai nevű játékos:

A sportigazgató saját edzői hitvallására is kitért az előadás közben: „Először szépen szólok, utána hangosan figyelmeztetek, aztán „lapát”. Nincs értelme könyörögni, nincs értelme olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek toxinok, ezeket megpróbáltuk Újpestről kitenni, és ugyanígy lesz az utánpótlásban is. Nem akarok károkat okozni, nyerni szeretek.”

Ratatics Péter klubelnök a kormányváltásról és az új stadionról is szót ejtett:

Ratatics Péter: Dárdai Pál nem az első ötlet volt, hanem az egyetlen – Football Forum Hungary

Dárdai Pál: Nekem egy szerencsém van, hároméves korom óta az öltözőben ülök. Az Újpest vezetését azért vállaltam el, mert van jövőkép.

 

 

„Az utolsó pillanatos szabályozások a legrosszabbak” – Révész Attila a fiatalszabályról a Football Forum Hungaryn

Labdarúgó NB I
1 órája

Football Forum Hungary: A Bodö/Glimt titka a hosszú távú, stabil klubstratégia

Minden más foci
1 órája

Balogh Tamás: A világ bármelyik ligájában találhatsz új csillagokat, mert a jó játékos egyszerűen jó játékos – Football Forum Hungary

Minden más foci
2 órája

Ratatics Péter: Dárdai Pál nem az első ötlet volt, hanem az egyetlen – Football Forum Hungary

Labdarúgó NB I
3 órája

„A kluboknak együtt kell fejlődniük a szurkolókkal” – megnyitott az idei Football Forum Hungary

Minden más foci
4 órája

„Nem bízhatjuk el magunkat” – a gólszerző Bánáti Kevin az FTC legyőzése után

Labdarúgó NB I
8 órája

Honvéd? ZTE? FTC? Győr? — Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
14 órája

Az MLSZ elmagyarázta, miért volt szabályos az ETO Ferencváros elleni gólja

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik