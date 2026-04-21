Bayern–Atlético BL-döntőt jósolnak Budapestre a nemzetközi szakírók

AZ IDÉN MÁR NEGYEDSZER rendezték meg a Football Forum Hungary futballszakmai konferenciát, a ferencvárosi Groupama Aréna után most először a Puskás Aréna volt a helyszín. Az elmúlt években a rendezvény dinamikusan növekedett, amit jól mutat, hogy a résztvevők többsége külföldről érkezett, több mint ötven országból. A futballipar minden szegmensének képviselője megtalálhatta a számára leginkább releváns és innovatív tartalmakat, négy teremben zajlottak egész nap a panelbeszélgetések, és immár workshopokra is sor került: négyet szenteltek a szervezők a sportigazgatóknak, az edzőknek, a női labdarúgás fejlődésének, valamint a sportmarketing területén dolgozó szakembereknek. A program átfogóan foglalkozott a modern futball számos kulcsterületével a sportigazgatói modellektől kezdve az átigazolási piac dinamikáján, az utánpótlás-fejlesztésen, a média- és marketinginnovációkon át a közelgő amerikai világbajnokságig.

Magyar szempontból a legizgalmasabb és az egyik legaktuálisabb beszélgetés témája a május 30-án esedékes budapesti Bajnokok Ligája-döntő volt, amelyet éppen a Football Forumnak is otthont adó Puskás Arénában rendeznek. A Csisztu Zsuzsa, lapunk főmunkatársa által moderált beszélgetésen részt vett Iacopo Iandiorio, az olasz La Gazzetta dello Sport újságírója, Keir Radnedge, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) brit futballdelegáltja, Sander Berends, a holland ELF Voetbal magazin újságírója és Benjamin Hofmann, a német Kicker szerkesztője.

Mindenki egyetértett abban, hogy a 2021-es Eb-meccseken, a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzésen és a 2023-as Európa-liga-döntőn nagyon jól vizsgázott a Puskás Aréna, amiként a magyar szervezőbizottság is.

„Szétnéztem Budapesten, és láttam a zsinagóga mellett egy falfestményt, amely a londoni 6:3-at idézi meg, és mélyen megérintett, holott sem magyar, sem angol nem vagyok – osztotta meg a hallgatósággal Iacopo Iandiorio. – Elmentem a Puskás Múzeumba is, amit mindenkinek ajánlok, lenyűgöző!”

A résztvevők az idei Bajnokok Ligája-sorozat kapcsán egyetértettek abban is, hogy az elmúlt években kezdett már nagyon unalmassá válni a BL, de az idén a norvég Bodö/Glimt vagy a ciprusi Pafosz szereplése új színt vitt a sorozatba, és szerintük bevált az átalakított lebonyolítás is, noha az elődöntőbe újfent csak elit ligás csapatok jutottak.

Adta magát a kérdés: mely csapatok játsszák a döntőt a magyar fővárosban?

Az angol Keir Radnedge kritikus volt az „övéivel”: „Az Arsenal játékosain azt látom, hogy az idény végéhez közeledve már megbénítja őket a félelem, hogy ennek a nagyszerű idénynek a végén nem nyernek semmit. A bajnokságban is elapadt az előnyük, és úgy látom, az Atlético Madridnak több esélye van bejutni a BL-döntőbe. De szerintem az Arsenalnak az idén fontosabb a Premier League megnyerése, a BL csak hab lenne a tortán a bajnoki cím után."

A La Gazzetta dello Sport szerkesztője annyit tett hozzá: „Én már inkább nem tippelek, mert nálam a Barcelona volt a favorit, de már kiesett.”

A holland szakíró, Sander Berends pedig a Bayern Münchent tartja a legesélyesebbnek a trófeára, ő is úgy látja, hogy az Arsenalnak a bajnoki cím fontosabb a BL-nél. Benjamin Hofmann szerint azonban a Bayern Münchent is fenyegeti egy nagy veszély: a bajnokságban mostantól már csak „barátságos” mérkőzések várnak rá, azokkal pedig nehéz felkészülni a BL-döntőre. Végül aztán mind a négyen Bayern–Atlético döntőre tippeltek. Végső győztesnek hárman is a bajorokat várják, csak Benjamin Hofmann fogalmazott úgy: „Nem akarom növelni a nyomást a Bayernen, legyen akkor az Atlético!”

Szóba került az UEFA népszerű kezdeményezése is, a Legendák tornája, vagyis hogy a mérkőzést megelőző napon a Papp László Sportarénában korábbi nagy sztárok játszanak gálameccset. Keir Radnedge erre azt mondta: „Egy kis jutalom azoknak, akik nem jutnak be a döntőre. Kicsit több reklám, kicsit több szponzor az UEFA-nak, ez a lényeg – cinikus vagyok ezzel kapcsolatban…”

A BL-döntő után néhány nappal pedig már kezdődik is az év csúcseseménye, a világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, ami minden idők leghosszabb tornája lesz. Meddig terhelhetők még a sztárjátékosok? – tette fel a kérdést Csisztu Zsuzsa.

„A FIFA erre nincs tekintettel – reagált Keir Radnedge. – A klubvilágbajnokságra például ráment a Chelsea mostani idénye, ki lettek zsigerelve a múlt nyáron. A hőség valószínűleg megint szerepet játszik, amiként az 1994-es amerikai világbajnokságon is láthattuk. Akkor a pasadenai döntőben a kezdetleges laptopunk elkezdett olvadni a napon...”

Iacopo Iandiorio is aggódik: „Az elején aligha lesz magas szintű a játék, mert a legtöbb csoport harmadik helyezettje is továbbjuthat. A negyeddöntőtől lesznek csak valós izgalmak és színvonal.”

Sander Berends úgy látja: „A csoportkörben sok gyorsan eldőlő, nagy különbséget hozó mérkőzésre számítok, a játék vb-n elvárt minőségét ez nem segíti elő... Szerintem sok sportfogadó cég egyes csapatok második meccsére már nem is ajánl fogadást, mert akkora különbségek lesznek a csapatok között. Az egész lényege, hogy a FIFA minél több pénzt keressen.”

Benjamin Hofmann némiképp megértőnek mutatkozott a FIFA-val: „Kár mutogatni Gianni Infantino elnökre, mindez egyenes következménye a futball népszerűségnövekedésének az elmúlt húsz évben.”

Sander Berends az Európai Sportmédiát (ESM) is képviselve elmondta, a szervezet kiemelt ügyként kezeli az európai Aranycipő megújítását és presztízsének növelését. A legnagyobb vitát a gólok súlyozása váltja ki, jelenleg ugyanis a bajnokságoknak szorzói vannak (1-es, 1.5-ös, 2-es, a liga erősségétől függően), ami talán nem igazságos, de a régi rendszer sem volt az, amelyben minden gól ugyanannyit ért.

„Anno gyakran előfordult, hogy a román vagy bolgár bajnokság góllövőlistájának vezetője az utolsó fordulókban sorra szerezte a gyanús mesterhármasokat és elvitte az Aranycipőt. Ilyen most már szerencsére nincs, elit ligás játékosok nyernek. De vannak továbbra is anomáliák, nehéz a megfelelő szintet belőni, mert például Angliában és Spanyolországban harmincnyolc meccsnap van, Németországban viszont csak harmincnégy.”

Az ESM egyébként kedd este Budapesten tartotta meg zárt körű éves közgyűlését, és úgy tudjuk, szóba kerül, hogy a gólok súlyozásánál áttérjen-e arra, hogy az UEFA együtthatórendszerét vegye alapul, visszahozza-e az Ezüst- és Bronzcipőt, illetve legyen-e Aranycipő a nőknek is.