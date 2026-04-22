Eldőlt: a Fradi volt edzője ősszel nem tér vissza Magyarországra hazája kapitányaként

A szövetség közleménye szerint Rebrov és a szövetség közös megegyezéssel döntött a kapitányi munkaviszony megszüntetése mellett, ám a szakember munkakapcsolata nem szakad meg a szövetséggel, hiszen az alelnöki pozíciót is betölti és tagja marad az UAF végrehajtó bizottságának is. Az új kapitányt később nevezik meg.

„Köszönettel tartozunk Szerhij Rebrovnak a kapitányként elvégzett munkájáért, amit a nemzeti csapatért és a fiatal játékosok fejlődése érdekében végzett. Ugyanakkor, ma előre kell lépnünk és új döntéseket kell meghoznunk, amelyekkel lefektetjük a jövő nemzeti csapatának alapjait” – idézi a közlemény a szövetség elnökét, Andrij Sevcsenkót.

„„Hálás vagyok az egész csapatnak és a szurkolóknak mindazokért, amiken keresztülmentünk. Nehéz út volt, győzelmekkel és vereségekkel, de az ukránok mindig támogatták a válogatottat. Köszönöm az UAF-nak az állandó segítséget, a támogatást és a közös munkát” – fogalmazott a közleményben a leköszönő Rebrov.

A Ferencváros 2018 és 2021 között irányító, háromszoros magyar bajnok edző 2023-ban került hazája válogatott élére, s kivezette Ukrajnát a 2024-es Európa-bajnokságra. A 2024–25-ös Nemzetek Ligájában a B-divízióban második helyen zárt a csapattal, az osztályozón azonban Belgiumtól vereséget szenvedett, s maradt a második vonalban. A nyári vb-ről pótselejtezőn maradt le Ukrajna, a playoff elődöntőjében kikapott Svédországtól.

Az őszi NL-sorozatban Ukrajna és Magyarország egy csoportban szerepel, a két válogatott először szeptember végén találkozik Magyarországon – egyelőre közelebbről meg nem határozott helyszínen –, majd október elején ukrán pályaválasztás mellett is összecsap a két csapat.