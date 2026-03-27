Szerhij Rebrov: Mindenki megértette, hogy elveszítettünk egy nagy esélyt

Viktor Gyökeres volt az ukrán–svéd meccs hőse, az Arsenal támadója háromszor is eredményes volt, a csereként beálló Matvij Ponomarenko csak szépíteni tudott.

Szerhij Rebrov ukrán szövetségi kapitány természetesen csalódottan értékelt a vereség után.

„Elvesztettük a meccset, számunkra vége a pótselejtezőnek. Erős ellenféltől kaptunk ki: ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjünk, mindenkinek a legjobbját kell adnia, de ez sajnos nem sikerült. Nem tudom, hogy ez a vereség szégyenletes-e vagy sem, a szurkolók számára valószínűleg az. Mi végeztük a dolgunkat, ám ilyen a futball.”

Rebrov hozzátette, mindig hitt abban, hogy meg lehet változtatni egy mérkőzés menetét, ő is cserékkel próbált belenyúlni a meccsbe, a játékosok is próbáltak változtatni.

„Megpróbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, de Svédország három belső védővel játszott, és az ilyet mindig nehéz áttörni, nagyon szorosan védekeztek. Gyökeres pedig megmutatta, hogy miért játszik az Arsenalban, miért ő az egyik legjobb csatár. Nálunk senkit sem akarok külön kiemelni, csapatként nem játszottunk jól.”

A szakvezető elmondta, hogy nagyon nehéz versenyezni olyan játékosokkal, akik hétről hétre elit ligában játszanak.

„Szerintem Európa legfiatalabb csapata a miénk, de ugyanez volt a helyzet a 2024-es Eb-n is. Azt látom, hogy ennek a válogatottnak van jövője, ám több időre és több tapasztalatra van szüksége.”

Rebrov kitért a saját jövőjére is.

„Még nem kaptam ajánlatot a szövetségtől. Ha kapok, akkor megfontolom a folytatást. Nem gondolok a lemondásra, két hónap múlva úgyis lejár a szerződésem. Hogy milyen a csapat hangulata? Ugyanolyan, mint a szurkolóké. Sajnos elveszítettünk egy fontos meccset, és ha bemegyünk az öltözőbe, azt látjuk, hogy senki sem beszél. Mindenki megértette, hogy elveszítettünk egy nagy esélyt.”

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

B-ÁG

Ukrajna–Svédország 1–3 (Ponomarenko 90., ill. Gyökeres 6., 51., 73. – a harmadikat 11-esből)

Lengyelország–Albánia 2–1 (Lewandowski 63., Zielinski 73., ill. Hoxha 42.)

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Svédország–Lengyelország, Solna