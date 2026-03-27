Szerhij Rebrov: Mindenki megértette, hogy elveszítettünk egy nagy esélyt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.27. 11:18
Szerhij Rebrov még nem kapott hosszabbítási ajánlatot a szövetségtől (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, Ukrajna 3–1-re kikapott Valenciában Svédországtól, így nem jutott be a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének döntőjébe. Szerhij Rebrov szövetségi kapitány csalódottan értékelt.
Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben

A lengyelek fordítottak az albánok ellen, Wales tizenegyesekkel alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

Viktor Gyökeres volt az ukrán–svéd meccs hőse, az Arsenal támadója háromszor is eredményes volt, a csereként beálló Matvij Ponomarenko csak szépíteni tudott.

Szerhij Rebrov ukrán szövetségi kapitány természetesen csalódottan értékelt a vereség után.

„Elvesztettük a meccset, számunkra vége a pótselejtezőnek. Erős ellenféltől kaptunk ki: ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjünk, mindenkinek a legjobbját kell adnia, de ez sajnos nem sikerült. Nem tudom, hogy ez a vereség szégyenletes-e vagy sem, a szurkolók számára valószínűleg az. Mi végeztük a dolgunkat, ám ilyen a futball.”

Rebrov hozzátette, mindig hitt abban, hogy meg lehet változtatni egy mérkőzés menetét, ő is cserékkel próbált belenyúlni a meccsbe, a játékosok is próbáltak változtatni. 

„Megpróbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, de Svédország három belső védővel játszott, és az ilyet mindig nehéz áttörni, nagyon szorosan védekeztek. Gyökeres pedig megmutatta, hogy miért játszik az Arsenalban, miért ő az egyik legjobb csatár. Nálunk senkit sem akarok külön kiemelni, csapatként nem játszottunk jól.”

A szakvezető elmondta, hogy nagyon nehéz versenyezni olyan játékosokkal, akik hétről hétre elit ligában játszanak. 

„Szerintem Európa legfiatalabb csapata a miénk, de ugyanez volt a helyzet a 2024-es Eb-n is. Azt látom, hogy ennek a válogatottnak van jövője, ám több időre és több tapasztalatra van szüksége.”

Rebrov kitért a saját jövőjére is.

„Még nem kaptam ajánlatot a szövetségtől. Ha kapok, akkor megfontolom a folytatást. Nem gondolok a lemondásra, két hónap múlva úgyis lejár a szerződésem. Hogy milyen a csapat hangulata? Ugyanolyan, mint a szurkolóké. Sajnos elveszítettünk egy fontos meccset, és ha bemegyünk az öltözőbe, azt látjuk, hogy senki sem beszél. Mindenki megértette, hogy elveszítettünk egy nagy esélyt.”

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ
ELŐDÖNTŐ
B-ÁG
Ukrajna–Svédország 1–3 (Ponomarenko 90., ill. Gyökeres 6., 51., 73. – a harmadikat 11-esből)
Lengyelország–Albánia 2–1 (Lewandowski 63., Zielinski 73., ill. Hoxha 42.)
DÖNTŐ
Kedd, 20.45: Svédország–Lengyelország, Solna

2026.03.06. 10:35

Szerhij Rebrov élete Marbellában: tengerparti séták és esti meccsnézés a gyerekekkel

Spanyolország – látogatóban a Ferencváros korábbi vezetőedzőjénél, aki olyanokról is mesélt nekünk, amiről nem mindig szokott.

 

 

A szlovákok szövetségi kapitánya úgy véli, bár nem teljesültek az álmaik, ez nem törli el az elmúlt három és fél év munkáját

Foci vb 2026
1 órája

Videó: a bosnyákoknak szurkoltak az olasz játékosok a Wales elleni tizenegyespárbajban

Foci vb 2026
2 órája

„Maradj a fogászatnál, Hallgrímsson!” – a korábbi válogatott játékos a szövetségi kapitányt hibáztatja az írek kudarcáért

Foci vb 2026
4 órája

„Románia túlságosan félt Yildiztől, Arda Gülertől és a többiektől”

Foci vb 2026
5 órája

Gennaro Gattuso szerint csak szünet után játszotta azt az olasz válogatott, amit megbeszéltek

Foci vb 2026
6 órája

Vinícius Júnior szerint nem Brazília a vb esélyese

Foci vb 2026
Tegnap, 12:57

Az egység és a tapasztalat aranyat érhet a vb-pótselejtezőn

Foci vb 2026
Tegnap, 7:02

Vb-pótselejtező: veterán kapus véd Ukrajna ellen a svédeknél

Foci vb 2026
2026.03.24. 18:05
