Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben

Olaszország az előző két világbajnokságról lemaradt, és óriási blamának számítana, ha ismét nem lenne ott a vb-n, ráadásul a pótselejtező elődöntőjében Észak-Írország végképp kötelező feladatnak számított. Az első félidőben nem nyújtott túl meggyőző teljesítményt a négyszeres világbajnok, a szünet után viszont sikerült váltani. Mateo Retegui még elrontotta a ziccerét (hosszan tolta meg a labdát), majd Moise Kean lövését védte Pierce Charles, után viszont Sandro Tonali már kilőtte a bal alsót 16 méterről. A gólt követően is voltak helyzetei az olaszoknak, a megnyugtató második gól azonban sokáig nem akart megérkezni. Aztán Moise Kean eldöntötte a párharcot, akinek az ollózása után a labda elszállt a kapu mellett, de pár perccel később már a jobb alsóba lőtt – a kapufa is a segítségére volt. Az olaszok tehát hozták a kötelezőt, készülhetnek az idegenbeli döntőre, az északírek viszont 1986 után nem lesznek újra ott a világbajnokságon.

Wales kétszer (1958, 2022) szerepelt eddig vb-n, míg Bosznia-Hercegovina egyszer (2014), és arra lehetett számítani, hogy Cardiffban a hazaiak tehetik meg az első lépést a kvalifikáció felé. Az első félidőben kevés alkalommal forogtak veszélyben a kapuk, a másodikban viszont korán gól született. Daniel James a jobbösszekötő helyéről, nagyjából 25 méterről bombázott a rövid felsőbe. A szigetországiak sokáig őrizték előnyüket, de a hajrában Kerim Alajbegovic szöglete után Edin Dzeko a bal alsóba csúsztatott. Hosszabbításba torkollott a Kovács István vezette párharc, azonban a hazai fölény ellenére nem született gól, jöhettek tehát a tizenegyesek. A bosnyákok kezdtek, és Ermedin Demirovic lövését kivédte Karl Darlow, aztán a következő négy rúgó nem hibázott, Brennan Johnson viszont igen (a bal felső fölé lőtt), így három kör után döntetlen volt az állás. A következő párban Neco Williams félmagas próbálkozását kifogta Nikola Vasilj, majd a vendégek ötödik rúgójaként Kerim Alajbegovic a bal alsóba gurított, ezzel a bosnyákok jutottak tovább, és fogadhatják az olaszokat a döntőben.

A háborús helyzet miatt Valenciában fogadta Ukrajna Svédországot, és a skandinávok korán vezetést szereztek, Benjamin Nygren centerezése után Viktor Gyökeres fél méterről lőtt az üres kapuba. Az első félidőben még volt kapufájuk a svédeknek, újabb góljuk viszont csak a második játékrészben született, ám emiatt aligha bánkódtak. Kristoffer Nordfeldt rúgta előre a labdát, Gyökeres megszelídítette, majd 12 méterről a bal alsóba helyezett. Húsz perc múlva pedig el is dőlt a párharc, Gyökeres tizenegyesből volt eredményes, így a magyar származású csatár másodszor jutott (legalább) három gólig a svéd válogatottban – először Azerbajdzsán ellen sikerült, akkor négyszer is a kapuba talált. A hajrában még szépítettek az ukránok, Matvij Ponomarenko fejes gólja azonban már nem osztott, nem szorzott, továbbléptek a svédek, akik hazai pályán harcolhatják ki a vb-részvételt.

Albánia még sosem szerepelt világbajnokságon, és a csütörtök esti varsói összecsapás után eldőlt, hogy ez a sorozat nem most fog megszakadni. Pedig egy félidő után még minden szép és jó volt a vendégek szempontjából, mivel a szünet előtt Arber Hoxha ziccerben betalált – Jan Bednarek nagy hibáját használta ki a Dinamo Zagreb szélsője. A második játékrészben tíz percen belül lőtt két gólt a lengyel válogatott. A 63. percben Sebastian Szymanski szöglete után Thomas Strakosha kapus volt rendkívül bizonytalan, Robert Lewandowski pedig egy méterről a kapuba fejelt. A második találat távolról született, Piotr Zielinski 25 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. Az albánok már nem tudtak egyenlíteni, a lengyelek készülhetnek a keddi svédországi túrára.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

A-ÁG

Olaszország–Észak-Írország 2–0 (Tonali 56., Kean 80.)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1–1 (D. James 51., ill. Dzeko 86.) – 11-esekkel 2–4

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica

B-ÁG

Ukrajna–Svédország 1–3 (Ponomarenko 90., ill. Gyökeres 6., 51., 73. – a harmadikat 11-esből)

Lengyelország–Albánia 2–1 (Lewandowski 63., Zielinski 73., ill. Hoxha 42.)

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Svédország–Lengyelország, Solna