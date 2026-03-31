Kikaptunk Ukrajnától, továbbra is győzelem nélkül állunk az U21-es Eb-selejtezőben

2026.03.31. 18:31
Piscsur szép fejesével szerzett vezetést Ukrajna az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (Fotó: Kovács Péter)
U19-es Eb-selejtező Ukrajna eb-selejtező magyar U19-es válogatott magyar foci
Továbbra is álom az U21-es válogatott Európa-bajnokságra jutása. A magyar fiatalok a selejtező ötödik csoportmeccsén sem nyertek, három ponttal a tabella negyedik helyén szerénykednek. Távolinak tűnik a még továbbjutással kecsegtető második hely is.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 1–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 250 néző. Vezette: Jakob Semler (Alexander Borucki, Philipp Duschek) – osztrákok
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Bodnár (Bíró B., 63.), Yaakobishvili A., Dragóner, Vajda – Tóth R., Gruber, Tuboly (Fenyő, 73.) – Bánáti (Molnár Á., 73.), Klausz (Horváth K., 63.), Vancsa (Dénes V., 43.). Szövetségi edző: Németh Antal
UKRAJNA: Popovics – Krupszkij, Melnyicsenko, Kiszil, Kornicsuk (Huszev, a szünetben) – Pasztuk, Varfolomejev, Krevszun (Fedor, 89.) – Szincsuk (Huszol, 80.), Piscsur (Sztyepanov, 89.), Redusko (Csarenko, 63.). Szövetségi edző: Unai Melgosa
Gólszerző: Dénes V. (90+5.), ill. Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az izraeliektől felkészülési mérkőzésen elszenvedett vereség után abban bíztak az U21-es válogatottnál, hogy a keddi, Ukrajna elleni Eb-selejtező jobban sikerül. Németh Antal szövetségi edző négy helyen változtatott az előző kezdőcsapatán, kimaradt a két szélső védő, Bíró Barnabás és Kovács Patrik, a középpályás Fenyő Noah, valamint a jobb oldali támadó, Dénes Vilmos, vagyis a szakember leginkább a vonal melletti védekezéssel volt elégedetlen a felkészülési mérkőzésen. Az ukránok ellen jobbra Bodnár Gergő, balra Vajda Botond került, a támadósort pedig Bánáti Kevin és Klausz Milán beállításával próbálta hatékonyabbá tenni.

Eleinte úgy tűnt, beválik a terv, hiszen a hatodik percben hatalmas helyzet adódott a magyar együttes előtt, igaz, ehhez a Kisvárdában védő Ilija Popovics ügyetlenkedése is kellett – ám hiába szerezte meg a labdát Gruber Zsombor, és passzolta Klausz Milánhoz, a center későn eszmélt. A kapuson kívül még egy ismerős arc szerepelt a vendégeknél, Olekszandr Piscsur, az ETO hórihorgas ukrán légiósa, akit a 14. percben helyzetbe is hoztak társai: bal oldali beadást követően épphogy a kapu fölé fejelte a labdát. A 23. percben már Pécsi Ármin bravúrja is kellett ahhoz, hogy ne vezessenek az ukránok. A Liverpoolban légióskodó labdarúgó ragyogó reflexszel hárította Danilo Krevszun lövését, három perccel később azonban már tehetetlen volt, Piscsur szinte a felhők közé emelkedve fejelte be a labdát a magyar kapu bal alsó sarkába.

A második félidőben mindent egy lapra feltéve futballozott a magyar válogatott, és az 54. percben közel került az egyenlítéshez, ám Gruber Zsombor közeli fejese után Ilija Popovics bravúrral szögletre ütötte a labdát. Bátrabban és főleg gyorsabban játszottak a folytatásban a magyar fiatalok, nyíltabbá vált a találkozó. Aztán a 69. percben eldőlt a három pont sorsa, Gennadij Szincsuk kilőtte a jobb alsó sarkot. A hosszabbítás utolsó percében Dénes Vilmos gólja csupán szépségtapasz volt. A sors furcsa fintora, hogy a mezőny egyik legjobbja a 15 éves kora óta hazánkban nevelkedő Olekszandr Piscsur volt. Az ukránok erőnlétileg, technikailag és játékban is a mieink fölé kerekedtek, megérdemelten nyertek. 1–2

U21-es Eb-selejtező: Magyarország–Ukrajna (Fotó: Kovács Péter)

 

 

PERCRŐL PERCRE

U19-es Eb-selejtező Ukrajna eb-selejtező magyar U19-es válogatott magyar foci
