Afrika-kupa: jogerős lett 18 szenegáli szurkoló börtönbüntetése

Tömegnyomásra hivatkoztak a vádlottak

A fellebbviteli tárgyaláson a vádlottak ártatlannak vallották magukat. Állításuk szerint nem tiltakozás céljából léptek a pályára, hanem egy hirtelen kialakuló tömegmozgás miatt sodródtak oda, illetve azért, hogy elkerüljék a rájuk irányuló köpködést és dobálást.

Patrick Kabou ügyvéd, aki több szenegáli vádlottat képviselt, a döntés után úgy nyilatkozott: az ügyészség nem tudott konkrét bizonyítékokat felmutatni a vádak alátámasztására.

Kaotikus döntő és botrányos jelenetek

A döntőt Szenegál nyerte meg 1–0-ra Marokkó ellen egy rendkívül feszült és eseménydús mérkőzésen. A hosszabbítás előtt, a ráadás perceiben Marokkó tizenegyeshez jutott, közvetlenül azután, hogy egy szenegáli gólt érvénytelenítettek. Ez váltotta ki a lelátón ülő szenegáli szurkolók egy részének dühét: többen megpróbáltak berohanni a pályára, és különböző tárgyakat dobáltak.