Afrika-kupa: jogerős lett 18 szenegáli szurkoló börtönbüntetése
A vádak között szerepelt a huliganizmus – amely erőszakos cselekményeket is magában foglal, különösen a rendfenntartó erőkkel szemben –, sportlétesítmények megrongálása, a pálya jogosulatlan elfoglalása, valamint tárgyak dobálása.
Első fokon kilenc szurkolót egy év börtönbüntetésre és 5000 dirhamos (mintegy 167 ezer forintos) pénzbírságra ítéltek. Hat fő hat hónapot és 2000 dirham (kb. 65 ezer forint) bírságot kapott, míg három személyt három hónap szabadságvesztésre és 1000 dirham (kb. 33 ezer forint) megfizetésére köteleztek. Egy francia, algériai származású vádlott, aki egy vizespalackot dobott a pályára, szintén három hónapos börtönbüntetést és 1000 dirham bírságot kapott.
Afrika-kupa: megvannak a botrányos döntő következményei
Tömegnyomásra hivatkoztak a vádlottak
A fellebbviteli tárgyaláson a vádlottak ártatlannak vallották magukat. Állításuk szerint nem tiltakozás céljából léptek a pályára, hanem egy hirtelen kialakuló tömegmozgás miatt sodródtak oda, illetve azért, hogy elkerüljék a rájuk irányuló köpködést és dobálást.
Patrick Kabou ügyvéd, aki több szenegáli vádlottat képviselt, a döntés után úgy nyilatkozott: az ügyészség nem tudott konkrét bizonyítékokat felmutatni a vádak alátámasztására.
Kaotikus döntő és botrányos jelenetek
A döntőt Szenegál nyerte meg 1–0-ra Marokkó ellen egy rendkívül feszült és eseménydús mérkőzésen. A hosszabbítás előtt, a ráadás perceiben Marokkó tizenegyeshez jutott, közvetlenül azután, hogy egy szenegáli gólt érvénytelenítettek. Ez váltotta ki a lelátón ülő szenegáli szurkolók egy részének dühét: többen megpróbáltak berohanni a pályára, és különböző tárgyakat dobáltak.
Három hónappal a világbajnokság előtt távozott a marokkói sikerkapitány – hivatalos
A mérkőzés negyedórás megszakítás után folytatódott. A marokkói Brahim Díaz kihagyta a büntetőt, majd a hosszabbításban Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a győzelmet.
Időközben Szenegál a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) úgy döntött, hogy a 2025-ös Afrika-kupa győzelmét Marokkónak ítéli meg zöldasztalnál.