Szoboszlai a Liverpool szurkolóiról: Én sem érzem magam jobban, mint ők

ROCK PÉTER
2026.04.14. 09:40
Ez volt Szoboszlai Dominik gesztusa a szurkolók felé (Fotó: Getty Images)
Szoboszlai Dominik szurkolók Liverpool FC
A Liverpool FC magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt nyilatkozott a sajtónak. A 25 éves játékost arról kérdezték, milyen a viszonya a szurkolókkal, különösen a Manchester City elleni FA-kupa-meccs után kialakult helyzet kapcsán.

Az említett mérkőzést követően feszültté vált a hangulat Szoboszlai Dominik és a Liverpool-drukkerek között: a súlyos, négygólos vereség után a stadionban maradó szurkolók kifütyülték a csapatot. Erre reagálva a magyar játékos karjait kitárva, heves gesztusokkal vitába keveredett velük, mígnem csapattársa, Federico Chiesa végül elvezette onnan.

A magyar válogatott csapatkapitánya tiszta vizet öntött a pohárba a hétfői sajtótájékoztatón.

„Szeretném tisztázni, hogy ez csak valami félreértés lehetett köztem és a drukkerek között, semmilyen rossz szándék nem volt bennem. Tudom, mit jelentenek a szurkolók a klubnak és mit jelent a klub a szurkolóknak. Játékosként mi mindent megteszünk értük, ahogyan egymásért is. Ha félreérthetően viselkedtem, azért elnézést kérek. Én sem érzem magam jobban, mint ők. Egyértelműen velük vagyok, vagyunk. Remélem, hogy ők is velünk.”

A Liverpool kedden kétgólos hátrányból kezdi meg a címvédő Paris Saint-Germain elleni hazai visszavágót a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Kedd, 21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 0–2

 

