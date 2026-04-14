Szoboszlai a Liverpool szurkolóiról: Én sem érzem magam jobban, mint ők

Az említett mérkőzést követően feszültté vált a hangulat Szoboszlai Dominik és a Liverpool-drukkerek között: a súlyos, négygólos vereség után a stadionban maradó szurkolók kifütyülték a csapatot. Erre reagálva a magyar játékos karjait kitárva, heves gesztusokkal vitába keveredett velük, mígnem csapattársa, Federico Chiesa végül elvezette onnan.

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 4, 2026

A magyar válogatott csapatkapitánya tiszta vizet öntött a pohárba a hétfői sajtótájékoztatón.

„Szeretném tisztázni, hogy ez csak valami félreértés lehetett köztem és a drukkerek között, semmilyen rossz szándék nem volt bennem. Tudom, mit jelentenek a szurkolók a klubnak és mit jelent a klub a szurkolóknak. Játékosként mi mindent megteszünk értük, ahogyan egymásért is. Ha félreérthetően viselkedtem, azért elnézést kérek. Én sem érzem magam jobban, mint ők. Egyértelműen velük vagyok, vagyunk. Remélem, hogy ők is velünk.”

A Liverpool kedden kétgólos hátrányból kezdi meg a címvédő Paris Saint-Germain elleni hazai visszavágót a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

Kedd, 21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–2