Ritmikus gimnasztika Eb: Pigniczki Fanni 33. lett egyéni összetettben

2026.05.29. 19:04
Pigniczki Fanni a várnai ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon (Fotó: Viktoriia Popova/Magyar Ritmikus Gimnasztika-szakszövetség)
Pigniczki Fanni a 33. helyen végzett egyéni összetettben a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon, és egyik szerrel sem jutott döntőbe.

A 2023-ban karikával világbajnoki bronz-, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes, kétszeres olimpikon csütörtökön karikával 24.050 pontot ért el, labdagyakorlatára pedig 26.450 pontot kapott, így összetettben a 27. helyen állt a selejtező első versenynapját követően.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Pigniczki Fanni pénteken szalaggal 23.850, buzogánnyal pedig 21.400 pontot gyűjtött. Előbbi szerrel a 39., utóbbival pedig a 64. helyen végzett a selejtezőben, egyéni összetettben pedig 33. lett.

Lovász Luca szalaggal 20. (25.750), buzogánnyal pedig 32. (25.050) lett, neki azonban nincs összetett eredménye, mert csak ezen a két szeren indult.

A magyarok a csapatversenyben a 16. helyen állnak, ehhez az eredményhez még hozzáadódnak a felnőtt-kéziszercsapat pontszámai.

