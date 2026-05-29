Kozák Luca óriási országos csúccsal győzött Bydgoszczban – videó

A 80 évvel ezelőtt, 1946. május 24-én született, 2018 óta sajnos már „az égi vadászmezőkön sprintelő” Irena Szewinska nevét viselő emlékverseny nyolcadszor is méltó volt a háromszoros olimpiai és ötszörös Európa-bajnok lengyel legenda nevéhez.

A Continental Tour Gold-sorozatának pénteki állomásán Kozák Luca a 100 méteres gátfutás első elődöntőjében kapott helyet. A szám országos csúcstartója 12.80-as idei legjobb eredményével második helyen bejutott a döntőbe. A fináléban szintén megvolt az esélye a legjobb háromban végezni, az amerikai Alaysha Johnsonon és a hazaiak klasszisa, Pia Skrzyszowskán kívül igazán nagy név nem volt az ellenfelek között. Végül ennél jóval nagyobb szenzációt tartogatott neki a futam!

Skrzyszowska jobban kapta el a rajtot, de legjobbunk szorosan tapadt rá. Ahogyan fogytak a gátak, úgy dolgozta le az amúgy sem nagy hátrányát, a 10., utolsó gátról már szinte egyszerre jöttek le, az utolsó méterek a magyar versenyzőnek sikerültek jobban. Kozák Luca meglepetésre legyőzte Európa-bajnok riválisát, amit 12.66 másodperces országos csúccsal tett meg, három századmásodpercet javítva a saját, 2022 óta tartott rekordján.

Érdekesség, hogy amikor a négy évvel ezelőtti müncheni Eb-n kétszer is 12.69-et futott, pont Skrzyszowska mögött lett ezüstérmes. Biztató szezon eleji forma ez az augusztusi birminghami Eb előtt a hétfőn 30 éves klasszisunknak.