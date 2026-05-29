Giro d'Italia: Kuss-szóló a pénteki királyetapon

Giulio Ciccone úgy érezte, végre eljött az ő ideje a Giro d’Italián. A Lidl-Trek olasz kerékpárosa sorozatban az ötödik napon szökött, és szépen gyűjtögette a hegyi hajrákért járó pontokat a több mint ötezer méteres szintkülönbségű királyetapon a Dolomitokban. Ő ért fel elsőként a körverseny legmagasabb hegyére, a 2300 méter feletti Giau-hágóra – ám a következő, Falzareggo-hágón Einer Rubio váratlan támadására túl későn reagált, így csak második lett. Ezen Ciccone úgy felbosszantotta magát, hogy az utolsó hegy előtti hosszú, húsz kilométeres lejtmenetbe apait-anyait beleadva egy perc körül előnyt épített fel.

Úgy tűnt, akár össze is jöhet a hőn áhított szakaszgyőzelem, csakhogy a Visma csapata keresztülhúzta a számításokat. Az üldözőcsoportban tekerő Sepp Kuss megkapta a lehetőséget, hogy magáért mehessen, az amerikai pedig sokkal jobban bírta a meredek emelkedőt, mint a fáradó Ciccone, akit csapattársa, a kanadai bajnok Derek Gee is lehagyott. Kuss végül 13 másodperccel hamarabb ért fel, mint Gee, így a Visma szakaszgyőzelmet ünnepelhetett, ráadásul Vingegaard előnye is megmaradt összetettben. A tökéletes naphoz már csak az kellett volna, hogy a fehér trikót felvehesse Davide Piganzoli, a fiatalok versenyét vezető Afonso Eulálio ugyan veszített idejéből, de ez a felső továbbra is az övé. Ciccone pedig azzal vigasztalódhat, hogy legalább a kék trikót alanyi jogon viselheti.

Szombaton újabb hegymászás vár a mezőnyre, Cesenaticoóban pedig elkezdődik a női Giro d’Italia, az indulók között szerepel a magyar időfutambajnok Zsankó Petra is.

109. GIRO D’ITALIA

19. szakasz (Feltre–Alleghe, 151 km): 1. Sepp Kuss (amerikai, Visma) 4:28:33 óra, 2. Gee (kanadai, Lidl-Trek) 13 másodperc hátrány, 3. Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 36 mp h., …5. Vingegaard (dán, Visma) 39 mp h. Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Jonas Vingegaard 75:13:16 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 4:03 perc h., 3. Hindley (ausztrál, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:04 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 195 pont, 2. Milan (olasz, Lidl-Trek) 103, 3. Silva (uruguayi, Astana) 82. A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Giulio Ciccone 273 pont, 2. Vingegaad 201, 3. Rubio (kolumbiai, Movistar) 164. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 75:20:42 óra, 2. Piganzoli (olasz, Visma) 1:03 p h., 3. Rondel (francia, Tudor) 4:15 p h. A csapatverseny állása: 1. Visma 226:06:29 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 18:05 p h., 3. Ineos 32:58 p h.