Nemzeti Sportrádió

Szenegál nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz az Afrika-kupa-botrány miatt

R. P.R. P.
2026.03.26. 17:07
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Marokkó Afrika-kupa Szenegál
A svájci Sportdöntőbíróság (CAS) befogadta az Afrikai Nemzetek Kupája-győzelmétől megfosztott szenegáli labdarúgó-válogatott nevében eljáró szövetség (FSF) keresetét, a szenegáli kormány pedig nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz a kontinentális szövetséggel szemben.

 

Szenegál a futball történetének „legsúlyosabb és igazságtalan adminisztratív rablásának áldozata lett, amikor megfosztották az Afrika Nemzetek Kupája címétől” – jelentette ki csütörtökön Abdoulaye Fall, az FSF elnöke egy párizsi sajtótájékoztatón, majd jelezte, a CAS-on küzdenek meg a játékosok becsületének védelméért.

Az ügy előzménye, hogy az afrikai szövetség fellebbviteli bizottsága megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul csaknem negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A rendes játékidő ráadásában a játékvezető gól nélküli állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok viszont tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után folytatódott a mérkőzés, a torna gólkirálya, Brahim Díaz azonban kihagyta a tizenegyest, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával nyert. Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1–0-s végeredményt, de később a fellebbviteli bizottság döntéshozói Marokkót nyilvánították győztesnek 3–0-s gólkülönbséggel, plusz több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

A szenegáli szövetség azóta Franciaországból, Spanyolországból, Svájcból és Szenegálból szerződtetett ügyvédeket, akik képviselik majd az ügyet a Sportdöntőbíróságon. A jogi csapat szerint az ország labdarúgó-válogatottja a döntés ellenére továbbra is Afrika bajnokának tartja magát. Szenegál fellebbezését, amely az Afrikai Nemzetek Kupája bajnoki címének visszaállítási kérelmét tartalmazza, szerdán regisztrálta a CAS, de nem határozott meg ütemtervet az ítélethozatalra vonatkozóan. A fellebbezés mellett a szenegáli kormány is bekapcsolódott az ügybe, és nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz az afrikai szövetségen belüli „gyanús korrupciós” kérdésekben.

A vb-résztvevő szenegáli válogatott jelenleg Franciaországban tartózkodik, mert szombaton felkészülési mérkőzést játszik Peruval. A Stade de France-ban sorra kerülő találkozó előtt az afrikai ország szövetsége megmutatja szurkolóinak az ANK-trófeát.

Kapcsolódó tartalom

(MTI)

 

Legfrissebb hírek

