Afrika-kupa: megvannak a botrányos döntő következményei

A Szenegáli Labdarúgó-szövetséget (FSF) különösen keményen sújtotta a fegyelmi testület döntése. A válogatott szövetségi kapitánya, Pape Bouna Thiaw öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott, emellett 100 ezer dolláros pénzbírságot is kiszabtak rá. A játékosok közül Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye két-két meccsre szóló eltiltásban részesült, miután a döntő során hevesen reklamáltak a játékvezető ítéletei ellen. A CAF emellett több mint 600 ezer dollárra büntette Szenegált, figyelembe véve a futballisták, a szakmai stáb és a szurkolók viselkedését is.

A házigazda Marokkó szintén jelentős büntetésekkel szembesült. Asraf Hakimi kétmeccses eltiltást kapott, amelyből egy mérkőzést egy évre felfüggesztettek. Iszmael Szaibari három találkozóra szóló eltiltás mellett 100 ezer dolláros pénzbírságot is kapott. A Marokkói Királyi Labdarúgó-szövetséget (FRMF) 315 ezer dollárra büntették a VAR-zóna megrohamozása, a labdaszedők nem megfelelő viselkedése, valamint a stadionban használt lézerek miatt.