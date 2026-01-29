Nemzeti Sportrádió

Afrika-kupa: megvannak a botrányos döntő következményei

2026.01.29. 08:40
Többek között Asraf Hakimit is eltiltották (Fotó: Getty Images)
szenegáli labdarúgó-válogatott marokkói labdarúgó-válogatott Afrikai Labdarúgó-szövetség eltiltás büntetés Afrikai Nemzetek Kupája
Fegyelmi szankciókat jelentett be csütörtök hajnalban az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjének eseményei miatt. A Marokkóban rendezett finálén több incidens is történt, amelyek jelentősen beárnyékolták a torna zárását, ezért a szervezet mind Szenegál, mind Marokkó ellen fellépett.

A CAF közleménye szerint a vizsgálat során a fair play, a sportszerűség, valamint a játékvezetők tiszteletének megsértését állapították meg, így játékosokat, edzőket és a nemzeti szövetségeket is megbüntették.

Minden más foci
2026.01.18. 23:09

Büntető, botrány, Brahim Díaz-hiba – Szenegál az öltözőből visszatérve verte meg Marokkót az Afrika-kupa döntőjében

A Real Madrid játékosa hiába lett a torna gólkirálya, a rendes játékidő ráadásában elrontotta a Panenka-módra elvégzett tizenegyest.

A Szenegáli Labdarúgó-szövetséget (FSF) különösen keményen sújtotta a fegyelmi testület döntése. A válogatott szövetségi kapitánya, Pape Bouna Thiaw öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott, emellett 100 ezer dolláros pénzbírságot is kiszabtak rá. A játékosok közül Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye két-két meccsre szóló eltiltásban részesült, miután a döntő során hevesen reklamáltak a játékvezető ítéletei ellen. A CAF emellett több mint 600 ezer dollárra büntette Szenegált, figyelembe véve a futballisták, a szakmai stáb és a szurkolók viselkedését is.

A házigazda Marokkó szintén jelentős büntetésekkel szembesült. Asraf Hakimi kétmeccses eltiltást kapott, amelyből egy mérkőzést egy évre felfüggesztettek. Iszmael Szaibari három találkozóra szóló eltiltás mellett 100 ezer dolláros pénzbírságot is kapott. A Marokkói Királyi Labdarúgó-szövetséget (FRMF) 315 ezer dollárra büntették a VAR-zóna megrohamozása, a labdaszedők nem megfelelő viselkedése, valamint a stadionban használt lézerek miatt.

Minden más foci
2026.01.19. 13:48

Infantino az Afrika-kupa botrányáról: Veszélyes, ha nem tartjuk tiszteletben a bírói ítéleteket

A FIFA elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a szenegáli játékosok és stábtagok levonultak a pályáról; az afrikai szövetség vizsgálatokat ígért.

A CAF egyúttal megerősítette: elutasította Marokkó hivatalos óvását Szenegál ellen, ezzel lezártnak tekinti a döntőhöz kapcsolódó fegyelmi ügyeket.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
DÖNTŐ
SZENEGÁL–MAROKKÓ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Rabat. Vezette: Jean-Jacques Ndala (Kongói DK-beli)
SZENEGÁL: É. Mendy – A. Mendy (Seck, 77.), M. Sarr, Niakhaté, E. Diouf (Jakobs, 105.) – Camara (I. Sarr, 77.), I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye (Mbaye, 77.), Jackson (C. Ndiaye, 90+3.), Mané
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Agerd, Maszina (El-Jamik, 89.), Mazraui (Igaman, 98.) – El-Hanusz (Targhallin, 80.), El-Ajnaui, Szaibari (Szalah-Eddin, 90+45.) – B. Díaz (Ahomas, 98.), El-Kabi (El-Nesziri, 80.), Ezzalzuli
Gólszerző: P. Gueye (94.)

