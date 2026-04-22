A tradíció előtt tisztelgett Bécsben az osztrák és a magyar sportújságíró-válogatott

A nemzeti válogatottak egyik legnagyobb múltú európai párharca az osztrák és a magyar válogatottak közötti futballmeccsek, amelyeknek még a Monarchiából gyökerezik a 125 éves hagyománya. Ez előtt a tradíció előtt is tisztelegtek az Osztrák Sportújságíró-szövetség munkatársai, amikor az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) új bécsi „campusán" (székház, hotel és edzőközpont egyben) megrendezett tisztújító közgyűlésük sportprogramjára a magyar sportújságírók futballcsapatát hívták meg egy barátságos mérkőzésre.

A kedden kitűnő futballidőben, nagyszerű pályán megrendezett, a volt FIFA-játékvezető, Gerhard Gerstenmayer vezette, sportszerű légkörben lezajlott találkozót a magyar válogatott lapunk főmunkatársa, Bobory Balázs csapatkapitány vezetésével 6–2-re győzött, a Nemzeti Sportot pedig még a főszerkesztő, Szöllősi György és helyettese, Deák Zsigmond képviselte.

Az Osztrák Sportújságíró-szövetség (Sports Media Austria) közgyűlésén, különféle szakmai programok (például kerekasztal-beszélgetés a legutóbbi, 1998-as vb-résztvevő osztrák válogatott tagjaival) mellett újabb négy évre a szervezet elnökévé választották Michael Schuent, akinek magyar kollégája, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke gratulált az újraválasztásához, egyben visszavágóra hívta az osztrák csapatot Budapestre (esetleg hasonlóképpen az MLSZ edzőközpontjába, Telkibe) a közeljövőben.