A Nemzeti Sport csapata bronzérmet szerzett a Hoffer-kupán
A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) kongresszusához hagyományosan kapcsolódó labdarúgó Hoffer-kupa a lakiteleki Hungarikum Liget rendezvénycsarnokában zajlott.
Az egykori nemzetközi játékvezető, Arany Tamás és kollégánk, Vámos Tamás bíráskodása mellett négy csapat küzdött meg egymással körmérkőzéses formában. A címvédő Nemzeti Sport ezúttal tartalékos összeállításban bronzérmet szerzett, győzött a Nemzeti Sportrádió, második lett az újságíró-válogatott, negyedik a Sándor-palota gárdája.
Élményt koldulva – Pucz Péter publicisztikája
