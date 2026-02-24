NS-jótékonyság: focitorna Ádiért
„Összerúgunk Ádiért” elnevezéssel kispályás jótékonysági futballtorna zajlott a REAC Szántóföld utcai sporttelepén az úgynevezett Duchanne-féle izomsorvadásban szenvedő kárpátaljai kisfiú, Major Ádám megsegítéséért.
A 11 részt vevő csapat közül a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) gárdája, több kollégával a Nemzeti Sportból – Szöllősi György, Deák Zsigmond, Bobory Balázs, Zalán Attila – , bronzérmet szerzett két győzelem (3–0, 1–0), egy döntetlen (0–0) és egy vereség (0–3) után.
Góllövők: Deák (2), Bobory, Jó András (Nemzeti Sportrádió). A tornát a Fogd meg a söröm! nevű csapat nyerte meg az Arsenal törzsszurkolói előtt.
