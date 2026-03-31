Lapunk munkatársait is díjazták a sportújságírók éves kongresszusán – videó
A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) hétfőn Lakiteleken tartotta hagyományos éves kongresszusát, s Nívódíjat kapott mások mellett lapunk vezetőszerkesztője, Szűcs Miklós a Nemzeti Sportrádióban futó Újratöltve című havi magazinműsoráért, amelyet Kreisz Bálinttal közösen készít, valamint a Nemzeti Sport munkatársai, Bobory Balázs, Szabóky Zsolt és Varga Zoltán a Visszatérés Madridba című dokumentumfilmjükért – ők mesélnek az alábbi videóban a díjazott alkotásaikról.
