Lapunk munkatársait is díjazták a sportújságírók éves kongresszusán – videó

A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) hétfőn Lakiteleken tartotta hagyományos éves kongresszusát, s Nívódíjat kapott mások mellett lapunk vezetőszerkesztője, Szűcs Miklós a Nemzeti Sportrádióban futó Újratöltve című havi magazinműsoráért, amelyet Kreisz Bálinttal közösen készít, valamint a Nemzeti Sport munkatársai, Bobory Balázs, Szabóky Zsolt és Varga Zoltán a Visszatérés Madridba című dokumentumfilmjükért – ők mesélnek az alábbi videóban a díjazott alkotásaikról.