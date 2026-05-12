Média Európa-kupa: ötödik hely Moldovában

Az MSÚSZ küldöttsége Azerbajdzsánnal, Moldovával és Romániával találkozott. A nyitó meccsen az azeriek nyertek 2–0-ra, majd Moldova verte meg a magyar csapatot 3–2-re. Utóbbival elszállt a felsőházba kerülés lehetősége, de a Románia elleni mérkőzésen 2–1-re győzött az MSÚSZ. Az örmények elleni, 5. helyért vívott mérkőzésen aztán újabb sikert aratott a magyar küldöttség, 5–3-ra nyert. A vasárnap esti díjkiosztó ceremónia után a magyar csapat hétfőn érkezett haza Kisinyovból.

A csoport erejét jelzi, hogy a keresztbe játszás, illetve az elődöntők után Azerbajdzsán és Moldova került a döntőbe, végül előbbi hétméteressel megnyerte a 2026-os Európa-kupát.

A Moldovai Sportújságírók Szövetsége, illetve annak elnöke, Eduard Ciobanu remek vendéglátója volt a tornának, amit megtisztelt jelenlétével Szabó Sándor nagykövet, dr. Kovács Ildikó konzul és Csige Sándor első megbízott diplomata is.

A torna végeredménye: 1. Azerbajdzsán, 2. Moldova, 3. Izrael, 4. Grúzia, 5. MAGYARORSZÁG, 6. Örményország, 7. Románia, 8. Lettország.

Az MSÚSZ csapatának tagjai: Bobory Balázs (csapatkapitány; Nemzeti Sport), Bódi Csaba (Heves Megyei Hírlap), Deák Zsigmond (delegációvezető; Nemzeti Sport), Fazekas Zoltán (Nemzeti Sport), Fehér György (szabadúszó), Jó András (Nemzeti Sportrádió), Olasz Gergő (Nemzeti Sportrádió), Selmeczi Richárd (szabadúszó), Szalai Kristóf (Nemzeti Sportrádió), Zalán Attila (Nemzeti Sport)