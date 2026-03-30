Elismeréseket adtak át az MSÚSZ éves kongresszusán

Az eseményen Farkas József-díjat vehetett át ifjabb Thaly Zoltán fotóriporter, Boskovics Jenő-díjban pedig lapunk munkatársa, Borsos László részesült. A Lázár Bence-díjat ebben az évben az Eurosport és a Network4 szakkommentátora, Köves Gábor vehette át.

A Gyulai István-díjat heten érdemelték ki, név szerint Baumstark Tibor, a Spíler TV műsorvezető-kommentátora; Bittmann Emil, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztője; Liszkay Gábor, a Magyar Kézilabda-szövetség kommunikációs igazgató-helyettese; Risztov Éva, a Nemzeti Sportrádió volt műsorvezetője; Simon Zoltán, az nb1.hu felelős szerkesztője; Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője és sportriportere, valamint Vizi Zalán kecskeméti sportújságíró.

Feleki László-díj elismerésben részesült Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő-helyettese.

A Visszatérés Madridba alkotóit Nívódíjjal ismerték el. Balról jobbra: Szabóky Zsolt, Bobory Balázs, Szöllősi György, Csisztu Zsuzsa, Varga Zoltán (Fotó: Kovács Péter)

Nívódíjat kapott továbbá Krebs András és Brenyó József a 100 éves a Kincsem Park című könyvéért; Kreisz Bálint és a Nemzeti Sport lapszerkesztője, Szűcs Miklós a Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinműsorainak szerkesztéséért; lapunk munkatársai, Bobory Balázs, Szabóky Zsolt és Varga Zoltán a Visszatérés Madridba című dokumentumfilmjükért; lapunk korábbi munkatársa, Krasz Emil a Gerendás Györggyel készített nagyinterjújáért; Tóth Ádám a Hősök támadása című fotójáért; Balassa Balázs és Vasvári Ferenc a Magyar Olimpiai Bizottság alapításának 130. évfordulója alkalmából az olimpiai bajnokokkal készített interjúsorozatukért; a Network4 csoporthoz tartozó Aréna4 tévécsatorna munkatársai, Bencsics Márk, Gyenesei Leila, Misur Tamás, Juni György, Monoki Lehel, Kun Zsolt és Parrag Zsombor a 2026-os amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjének, a Super Bowlnak a helyszíni közvetítéséért.

Pajor-Gyulai László az életműdíjjal (Fotó: Kovács Péter)

Az MSÚSZ életműdíját Pajor-Gyulai László, a Magyar Nemzet sportszerkesztője, a Nemzeti Sport korábbi labdarúgó-szakírója és főszerkesztő-helyettese, valamint az MSÚSZ előző elnöke vehette át ebben az évben.

Az eseményen emlékplakettet kapott Sörös Jenő, az MSÚSZ elnökségi tagja.