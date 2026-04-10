MSÚSZ: a mesterséges intelligencia térnyeréséről tartottak konferenciát Budapesten

Április 8-án Budapesten, a Magyar Sportújságírók Szövetsége szervezésében rendezték meg a The PlAIn Truth 2026 elnevezésű konferenciát, amelynek témája a mesterséges intelligencia térnyerésére volt a sportújságírásban, továbbá az ezzel összefüggő feladatok és lehetőségek is szóba kerültek. A rendezvényre a világ minden pontjáról érkeztek sportújságírók, az online platformokon pedig még több érdeklődőhöz jutottak el az előadások – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott hírlevélből.

A kezdeményezésnek köszönhetően 15 ország vendégei látogattak el a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemre, az esemény helyszínére. Az online résztvevőkkel együtt pedig csaknem húsz ország csatlakozott az ingyenes workshophoz.

A megnyitó beszédet Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, az MSÚSZ elnöke, valamint Csisztu Zsuzsa, az NS főmunkatársa, MSÚSZ alelnöke (az áprilisi AIPS-elnökválasztás egyik jelöltje) tartotta. Az angol nyelvű, magyar szinkrontolmácsolású konferencián több nemzetközi szaktekintély is megszólalt: így például Heal Edina, a Google Magyarország korábbi vezetője, Musa Sise, az AIPS Africa főtitkára, Azra Isic, az AIPS Mesterséges Intelligencia-munkacsoportjának tanácsadója valamint Hetényi Márk, az R34DY alapítója és vezérigazgatója, MI-szakértő. Online bekapcsolódott Natalia Donets, a Sport-Time főszerkesztő-helyettese is, aki az újságírók mindennapi valóságáról beszélt.

A hírlevélből kiderült az is, hogy az esemény felülmúlta az előzetes várakozásokat is. A jelenlévők hozzáállása, a feltett kérdések mélysége és a színvonalas előadások nyilvánvalóan rámutattak arra, hogy a sportújságíró szakma készen áll szembenézni az előtte álló feladatokkal a mesterséges intelligencia korszakában is.

Pénteken kezdetét vette az AIPS svájci tisztújító kongresszusa, amelyen Csisztu Zsuzsa egyike az elnökségre pályázó három jelöltnek. Szintén pályázik a szervezetet 2005 óta irányító olasz Gianni Merlo, valamint a dél-koreai Hi Don Dzsung, az Ázsiai Sportújságíró-szövetség elnöke, aki posztja révén az AIPS egyik hivatalban lévő alelnöke.

Az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György és alelöke, Csisztu Zsuzsa mellett a magyar szövetség képviseletében S. Tóth János elnökségi tag, az NS szerkesztője és dr. Pákay Péter sportjogi szakújságíró, a CAS (Nemzetközi Sportdöntőbíróság) bírája is részt vesz a kongresszuson.