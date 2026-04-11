Különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió műsorát az AIPS-kongresszuson

2026.04.11. 11:32
A Nemzeti Sportrádió riportja különdíjban részesült (Fotó: MSÚSZ)
Lausanne MSÚSZ AIPS
A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) 88. kongresszusának első lausanne-i eseménye az AIPS Médiadíjak átadása volt. A péntek esti rendezvényen az Olimpiai Múzeumban különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió munkatársai, Kreisz Bálint és Szűcs Miklós (a Nemzeti Sport lapszerkesztője) műsorát a müncheni olimpián elkövetett, a világot megrázó terrorcselekményt bemutató riportját (A nap, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat címmel) – számolt be róla a Magyar Sportújságírók Szövetsége a Facebook-oldalán.

 

Mint korábban megírtuk, az MSÚSZ-t az AIPS svájci tisztújító közgyűlésén Szöllősi György elnök (az AIPS Europe alelnöke), Csisztu Zsuzsa alelnök (a világszervezet alelnöke), S. Tóth János elnökségi tag, a Nemzeti Sport szerkesztője és dr. Pákay Péter sportjogi szakújságíró, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) bírája képviseli.

A nívódíjas Újratöltve magazin eddigi részei
1. rész - Mi történt az 1986-os vb-n? 
2. rész - A Los Angeles-i olimpia bojkottja
3. rész - Újpest - MTK fúzió
4. rész - Terrortámadás az 1972-es olimpián - exkluzív interjúkkal
5. rész - Emigráló labdarúgók
6. rész - Az öttusa átalakításai 
7. rész - Edzőváltások
8. rész - Különleges nemzetközi interjúk
9. rész - A magyarok kapcsolata az ausztrál sporttal
10. rész - Stadler FC története
11. rész - A Ferencváros kizárása

 

