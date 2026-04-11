Különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió műsorát az AIPS-kongresszuson

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) 88. kongresszusának első lausanne-i eseménye az AIPS Médiadíjak átadása volt. A péntek esti rendezvényen az Olimpiai Múzeumban különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió munkatársai, Kreisz Bálint és Szűcs Miklós (a Nemzeti Sport lapszerkesztője) műsorát a müncheni olimpián elkövetett, a világot megrázó terrorcselekményt bemutató riportját (A nap, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat címmel) – számolt be róla a Magyar Sportújságírók Szövetsége a Facebook-oldalán.